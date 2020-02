Bei "Sims 5" wird EA wohl auf eine vernetzte Welt setzen, in der Spieler miteinander agieren. Foto: EA

EA hat erste Details zu Sims 5 verraten. Offenbar wird bei dem Hersteller bereits an einem neuen Ableger der populären Lebenssimulation gearbeitet. EA-CEO Andrew Wilson sagte in einem Investoren-Meeting, dass man bei der nächsten Generation des Spiels auf eine vernetzte Welt setzen möchte. Dabei will man auf eine plattformübergreifende Integration setzten, sodass PS4-User mit PC-Nutzern gemeinsam spielen können.

Multiplayer-Version floppte bereits

Mit The Sims Online hatte der Konzern bereits eine MMO-Version der Lebenssimulation im Angebot. Das PC-Spiel aus dem Jahr 2002 floppte allerdings und wurde in Europa nie veröffentlicht. Zehn Dollar pro Monat verlangte EA für das Spiel. Allerdings war die Nachfrage nach ein paar Jahren so gering, dass die Server letztlich im August 2008 abgedreht wurden. Kritisiert wurde an The Sims Online vor allem, dass Spieler nicht eigenen Content erstellen konnten.

Wann erscheint "Sims 5" eigentlich?

Nun wagt der Hersteller offenbar den nächsten Versuch, Sims zum Multiplayer-Spiel zu machen. Allerdings sollten sich Spieler vorerst noch ein bisschen gedulden. EA veröffentlicht immer wieder neue Inhalte für die Lebenssimulation – mittlerweile gibt es etliche DLCs und Content-Updates. Sims 4 hat jedoch auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Noch heuer könnte Sims 5 vorgestellt und dann im nächsten Jahr mit der neuen Konsolengeneration erscheinen. (red, 4.2.2020)