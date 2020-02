Donald Trump darf sich freuen. Foto: REUTERS/Leah Mil

Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden und Co waren in der Nacht auf Dienstag noch nicht zu Bett gegangen, da stand der Sieger der demokratischen Vorwahl in Iowa schon fest: Donald Trump. Der erhoffte Rückenwind aus dem Swing State im Mittleren Westen bläst den Demokraten nun als eisiger Sturm ins Gesicht.

Weil eine App streikt, mit der die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlkreisen in die Zentrale übermittelt werden sollten, steht auch Stunden nach Wahlschluss kein Sieger der Iowa-Wahl fest. In Zeiten von @realDonaldTrump ein Fiasko. Der Präsident, den sie alle aus dem Amt jagen wollen, darf sich angesichts des demokratischen Schlamassels zufrieden die Hände reiben. Die Demokraten haben sich bis auf die Knochen blamiert. Von der ohnehin bisher eher mauen Aufbruchsstimmung keine Spur, auch die Wahlbeteiligung dürfte weit weniger berauschend sein als von den Demokraten erhofft. Deren offenkundige Unfähigkeit ist Wasser auf den Mühlen Trumps. Wenn der Präsident nun tönt, die Demokraten könnten es einfach nicht, sie seien nicht einmal imstande, einen Herausforderer zu küren, muss man ihm – diesmal jedenfalls – recht geben.

Grüppchenbildung statt Stimmzettel

Ohnehin sind die Vorwahlen im ländlichen Iowa wahlarithmetisch höchstens von symbolischer Bedeutung. Die Währung, um die es geht, ist das Siegerimage, das sich ein Kandidat von der ersten Abstimmung im langen Wahljahr verspricht. Nun aber setzen die Kandidaten auf das App-Fiasko noch ein zweites drauf: Indem sie sich reihum vor ihren Anhängern als Sieger inszenieren, ohne sich auf belastbare Zahlen zu stützen, untergraben sie das Vertrauen in die – demokratiepolitisch tatsächlich zweifelhaften – Caucus-Wahlen, bei denen nicht per Stimmzettel, sondern vor Ort per Grüppchenbildung abgestimmt wird.

Vielleicht bietet die vermasselte Vorwahl nun einen Anlass, das antiquierte System ad acta zu legen und "den Vorhang zu schließen, einen Stimmzettel einzuwerfen und wieder zu gehen", wie führende Demokraten nun fordern. Das wenigstens wäre eine positive Lehre aus dem demokratischen Iowa-Fiasko.

Der Zug, mit dem die Demokraten im November ins Weiße Haus fahren wollten, ist aber wohl schon im ersten Bahnhof entgleist. (Florian Niederndorfer, 4.2.2020)