Spätestens seit 2014 dürfte mit der Vorstellung der Apple Watch den meisten der Begriff Smartwatch geläufig sein. Verschiedene Anbieter versuchen seither ein Stück vom

Smartwatch-Kuchen zu ergattern und das zu wesentlich attraktiveren Preisen.

Techradar hat sich die Leehur V8 Smartwatch um rund acht Euro genauer angesehen.

Die Uhr ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: rot, blau und schwarz/weiß Foto: Gearbest

Die 25 Zentimeter lange und 50 Gramm schwere Uhr verfügt über einen rund drei Zentimeter großen Touchscreen mit einer Auflösung von 240x240 Pixel. Eine eingebaute 2G-Simkarte macht die Smartwatch Telefonie-fähig. Sie ist kompatibel mit Android und iOS, unterstützt Bluetooth 3.0 und verfügt über eine eingebaute Kamera. Auch Apps lassen sich installieren und ein Browser ist vorhanden. Das Display hat drei verschiedene Anzeigemöglichkeiten, die durch längeres Drücken gewechselt werden können.

Kein Schnäppchen

Was zuerst nach dem Schnäppchen schlechthin klingt, zeigt seine negativen Seiten im Test. So ist eine 2G-Simkarte nur zu einer Datenübertragungsrate von 53,6kbit/s fähig, was das Surfen träge macht. Der kleine Bildschirm ist für "fette Erwachsenenfinger" – so die Tester von Techradar – viel zu unhandlich. Außerdem hält der Akku nur einen Tag im Betrieb, zwei im Standby. Der Hersteller lässt auch wissen, dass iOS zwar kompatibel ist, aber mehrere Features trotzdem nicht funktionieren. Zum Beispiel die Handyvorschau der Kamera und die Nachrichten-Erinnerungen.

Im Großen und Ganzen ist die Uhr für ihren Preis ein lustiges Gimmick, mehr aber auch nicht. Wer wirklich eine Alternative zu den teureren Modellen sucht, sollte doch ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Weitere billige, telefoniefähige Smartwatches beginnen preislich bei 15 Euro aufwärts. Die günstigsten Smartwatches des Marktführers Apple, ebenso wie beim Konkurrenten Samsung, starten allerdings erst bei 229 Euro. (emko, 4.02.2020)