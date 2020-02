Die Marke Telering verlässt Österreichs Mobilfunkmarkt bald endgültig. Foto: apa

Telering geht in Pension. Was schon länger klar war, ist nun fix: Mit Ende März wird es die Marke von Magenta (ehemals T-Mobile) nicht mehr geben. Bestandskunden wechseln ab 23.3. einfach auf den Namen Magenta, ansonsten ändert sich laut dem Unternehmen nichts für sie. "Bestehende Tarife, die Vorwahl 0650, die Rufnummern und SIM-Karten bleiben alle unverändert", erklärt Jan Willem Stapel, Geschäftsführer für Privatkunden bei Magenta Telekom.

Bestehende Verträge laufen weiter und beinhalten alle Bestandteile, die sich Kunden bei Abschluss ausgesucht haben. Kunden werden ab sofort vom Markenwechsel im Rahmen einer Informationskampagne unter anderem in einer Rechnungsbeilage, per Email und per SMS informiert. Die Umstellung von tele.ring auf Magenta erfolgt automatisch. Kunden, die Fragen haben können, können diese auf zwei hierfür eingerichtete Seiten klären.

Neue Tarife

Ganz will Magenta das Billigsegment an Konkurrenten wie Lidl Connect, Hot und Co aber nicht abgeben. Dafür werden neue Tarife unter dem Namen "Hi!Magenta" eingeführt. So gibt es zum Beispiel SIM-Only-Tarife mit neun Gigabyte Datenvolumen um neun Euro. Datenroaming ist bei den Angeboten aber nicht dabei.

Fast 20 Jahre lang – seit Mai 2000 – gibt es Telering, damals mit einer besonders aggressiven Preispolitik, die vor allem Studenten anzog – 2006 blätterte Magenta, damals noch T-Mobile, 1,3 Milliarden Euro dafür hin. (red, 4.2.2020)