Es wird manchmal brandgefährlich, wenn Michael Raffl am Puck ist. Foto: AP/Sancya

Detroit – Michael Raffl hat am Montag in der National Hockey League eine Torvorlage zum 3:0 der Philadelphia Flyers bei den Detroit Red Wings beigesteuert. Der Kärntner bereitete im Mitteldrittel das 1:0 von Scott Laughton (30.) vor, dies war sein achter Assist in der laufenden Saison und sein 70. Karriere-Assist in der NHL.

NHL

Die weiteren Treffer gegen das Ligaschlusslicht gelangen Kevin Hayes (43.) und Matt Niskanen (58.) jeweils in Unterzahl. (APA, 4.2.2020)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Montag:

Detroit Red Wings – Philadelphia Flyers (mit Raffl/1 Assist) 0:3,

Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 3:5,

New York Rangers – Dallas Stars 3:5