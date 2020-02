Aber wenn man es richtig – also nicht zu schnell, schon gar nicht am Anfang – angeht, sind Hügel super. Dann machen sie richtig Spaß – und bringen auch konditionell viel. Erst recht, wenn man sie mit Tempowechselspielereien kombiniert. Im Plan für heute war das genau so definiert: Eineinviertel Stunden "intensives Fahrtenspiel im hügeligen Gelände" hatte Harald verschrieben: 15 Minuten locker einlaufen. Danach in den Grundtempolauf drei vierminütige flotte, vier einminütige schnelle und fünf 30-sekündige Auf-Anschlag-Intervalle einbauen. "Die Pausen sind immer so lang wie das Intervall davor", steht im Begleittext – allerdings meint der Coach mit "Pause" eher nicht, dass ich mich in die Hängematte legen soll. Aber wenn die schon mal da ist ...