Ausgangspunkt: Windautal, Gasthof Steinberg (872 m)

Anreise: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: von Wörgl oder Kitzbühel mit Bahn oder Bus Nr. 4051 nach Westendorf. Weiter mit Stefans Taxi oder Taxi Brixental. Mit dem Pkw: Auf der B170 von Kitzbühel über Kirchberg (oder von Wörgl über Hopfgarten) nach Westendorf – dort die Bundesstraße verlassen (kleines braunes Schild "Windautal") – bei der Kirche nicht links hinauf Richtung Oberwindau, sondern weiter durchs Ortszentrum nach Südwesten in den Ortsteil Holzham – vorbei am Fußballplatz – oberhalb der Windauer Ache ins Tal hinein nach Vorderwindau – bei Rettenbach ("Jagerhäusl") über die Brücke und links 2 km taleinwärts zum Gasthof Steinberg.

Aufstieg zum Steinberg:

Vom Gasthaus Steinberg auf der Straße recht flach ins Windautal hinein. Nach ca. 25 Minuten biegen wir vor einer Brücke scharf rechts auf die Halmschlaglweg-Forststraße ab (gelber Wegweiser: "Steinbergstein, Steinbergalm"). Nach etwa 300 Metern verlassen wir den Wald bei einem Gatter. Nun die Wiesen nach Westen hinauf zur ersten Hütte. An ihr vorbei und weiter westlich bzw. nordwestlich über die Wiesen bergauf. Die Wallernalm bleibt nördlich des Aufstiegsweges. Am oberen, westlichen Wiesenende (ca. 1.160 m) erreichen wir eine Forststraße. Auf ihr links (südlich) durch ein kurzes Waldstück, dann über Wiesen rechts hinauf zur Unteren Steinbergalm (ca. 1.270 m). Nordwestlich über freie Hänge zur Oberen Steinbergalm (ca. 1.410 m). Ab hier folgen wir immer dem sanften Steinberg-Ostrücken. Nach der Oberen Steinbergalm kurz durch lichten Hochwald, dann über freie Hänge und den zuletzt etwas schmäleren Rücken auf den Steinberg (= Gwendjoch, 1.887 m).

Weiterweg zum Steinbergstein:

Vom Steinberg am Kamm im leichten Auf und Ab nach Westen, dann im Linksbogen unter dem Wiesboden-Gipfel (1.947 m) vorbei in den Sattel (1.904 m) südlich des Wiesbodens. (Hierher auch, indem man am Kamm bleibt und den Wiesboden überschreitet). Vom Sattel einen steileren Aufschwung nach Süden (eine Kuppe bleibt links von uns). Nach einem kurzen Flachstück noch einmal kurz bergauf, zuletzt nach Südosten auf den Ramkarkopf (2.062 m, Steinmann). Nach Süden in einen Sattel. Nun nicht direkt am Verbindungskamm zum Steinbergstein, sondern meist günstiger etwas rechts unterhalb. So gelangen wir am oberen Rand der Südwestflanke zum Gipfel des Steinbergsteins (2.215 m, Gipfelkreuz).

Abfahrt:

Vom Steinbergstein am Kamm kurz nach Südosten bis auf eine Schulter, an der sich Ost- und Südostrücken teilen. Dort links haltend auf den Ostrücken. Auf ihm kurz hinunter, dann rechts (südlich) über steile Hänge in den Boden zwischen Steinbergstein und Haldenstein. Vor dort über schöne, freie Hänge nach Osten bzw. Nordosten zur Lagfeldenalm (1.668 m). Hier auf der Forststraße nach links (Norden). Bei hoher Schneelage ist die Straße im Almgebiet ev. schwer erkennbar. Sie verläuft in weiterer Folge im Linksbogen um den Nordostausläufer des Steinbergsteins herum (einige Kehren), zuletzt quer nach Westen auf die Wiesen der Niederkaralm. Dort nicht weiter nach Westen bis zur Niederkaralmhütte, sondern gleich am Beginn der Almwiese rechts (nordöstlich) hinunter. Dann links haltend den Bach im Steinberggraben überqueren und über eine recht flache Forststraße (kleine Gegensteigung) nordöstlich zur Unteren Steinbergalm. Von ihr entlang der Aufstiegsroute zurück zum Ausgangspunkt.

Anforderungen: Bis Steinberg: einfach, gut 1.000 Höhenmeter Anstieg. Überschreitung des Steinbergsteins: Sehr lange Tour, rd. 450 Höhenmeter zusätzlich. Sehr gute Kondition und Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr nötig – insbesondere ab Steinberg. Speziell die Abfahrt vom Steinbergstein zur Lagfeldenalm verlangt stabile Schneeverhältnisse.

Einkehr: Unterwegs keine. Gasthaus Steinberg am Ausgangspunkt.

Karte: Alpenvereinskarte Nr. 34/1 ("Kitzbüheler Alpen West")

Besucherlenkung Brixental: Info