Im Krankenhaus Nord hängen keine Kreuze an den Wänden (Symbolfoto). Foto: www.corn.at Heribert CORN

Das Kruzifix polarisiert wieder einmal. Im aktuellen Fall, weil der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) beschlossen hat, in den Zimmern des Krankenhauses Nord keine Kreuze aufzuhängen. Grund dafür sei, "dass sonst nur vielleicht ein religiöses Symbol in den Zimmern ist – und das auch andere Konfessionen diskriminieren könnte", sagte Pflegedirektor Jochen Haidvogel gegenüber "Wien heute". Die FPÖ Wien spricht von einem "Kreuzverbot" und die ÖVP von einem "geistes- und kulturgeschichtlichen Symbol Europas", gegen das man sich nicht einfach so entscheiden dürfe.



In den anderen Spitälern stellt es der KAV der Leitung frei, ob Kreuze aufgehängt werden oder nicht. Im größten Spital Österreichs beispielsweise, dem AKH, hängen "schlichte, einfach gehaltene Kreuze", sagt Sprecherin Karin Fehringer. Beschwerden hätte es deswegen bisher nicht gegeben. Auch in den Wiener Ordensspitäler oder dem Krankenhaus St.Pölten hängen Kreuze in den Patientenzimmern.

Scharfe Kritik von FPÖ und ÖVP

Die Entscheidung, im KH Nord keine Kreuze aufzuhängen, sei bereits während der Planungsphase des neuen Spitals getroffen worden. Bisher gebe es keine Patienten, die religiöse Symbole vermisst hätten, so Haidvogel. Neben einer christlichen Kapelle gibt es im KH Nord auch eine Moschee und einen jüdischen Gebetsraum.

Kritik am Nichtaufhängen der Kreuze kommt von FPÖ und ÖVP. "SPÖ-Bürgermeister Ludwig unterwirft sich damit endgültig dem Islam", schreibt FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp in einer Aussendung. ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch bezeichnete die Entscheidung als "unverständlich". "Es ist ein Faktum, dass Österreich im Zeichen des christlich-jüdisches Erbes steht. Die christliche Tradition dürfen wir auch – oder insbesondere – in einem Krankenhaus nicht ablegen", sagt ÖVP-Integrationssprecherin Caroline Hungerländer.

Die Erzdiözese Wien bedauert die Entscheidung des KAV, "denn wir sehen im Kreuz nicht nur das Symbol des Christentums, sondern auch ein Zeichen dafür, dass aus Leid Heil entstehen kann und dass Krankheit und Tod nicht das letzte Wort haben", schrieb Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese, in einer schriftlichen Stellungnahme. (jop, 4.2.2020)