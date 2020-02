Polizeieinsatz in Trieben: Hausbewohner hatten wegen eines Streits Alarm geschlagen. Foto: APA / ERWIN SCHERIAU

Trieben – In der Obersteiermark ist es am Dienstag zu einem Mord gekommen. Eine Frau wurde offenbar im Zuge eines Streits in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im obersteirischen Trieben (Bezirk Liezen) getötet. Der Ehemann wurde von der Polizei festgenommen. Die Befragungen dauerten am Dienstagnachmittag noch an.

Ermittler des Landeskriminalamtes seien bereits am Tatort, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer hat vermutlich Verletzungen durch eine Hieb- oder Stichwaffe erlitten, ein Notarzt konnte nicht mehr helfen. Beamte des Einsatzkommandos Cobra, die sich zufällig in der Obersteiermark aufhielten, waren rasch bei dem Wohnobjekt und nahmen den mutmaßlichen Täter fest.

Bei den Befragungen gaben Hausbewohner und eine Betreuerin offenbar an, dass es zu einem Streit zwischen den Eheleuten gekommen sei. In dessen Verlauf soll der Mann seine Ehefrau mit einer Hieb- oder Stichwaffe tödlich verletzt haben.

Die Tat ist der dritte Frauenmord in diesem Jahr in Österreich. Am 25. Jänner wurde in Ybbs a.d. Donau (Bezirk Melk) eine 42 Jahre alte Frau vor den Augen der zwei Kinder erstochen. Der 50-jährige Ehemann ist in Haft. Am 28. Jänner wurde eine Frau in Floridsdorf getötet. (APA, red, 4.2.2020)