Wolfgang Sperl ist als Erster gereiht. Foto: APA, PMU/wildbild

Salzburg – Die Entscheidung über den neuen Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Salzburg scheint gefallen. Der Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Salzburg, Wolfgang Sperl, wurde von der Findungskommission in einem Dreier-Vorschlag als Erster gereiht, teilte die Universität am Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit.

Der Stiftungsrat ist heute diesem Vorschlag gefolgt. Die Leitung der Privatuniversität wurde damit beauftragt, mit Sperl Verhandlungen aufzunehmen. Gründungsrektor Herbert Resch wird sein Amt Ende Mai zu seinem 70. Geburtstag zurücklegen. Resch führte die Universität 17 Jahre lang. (APA, 4.2.2020)