Dennis Novak Foto: APA/AP/Cristo

Montpellier – Tennisprofi Dennis Novak ist beim ATP250-Hartplatzturnier in Montpellier in der ersten Runde gescheitert. Der Niederösterreicher unterlag am Dienstag dem finnischen Qualifikanten Emil Ruusuvuori 6:7(3),6:4,2:6. Gegen den Weltranglisten-101. hatte im Herbst auch schon Dominic Thiem im Davis Cup überraschend verloren. (APA; 4.2.2020)