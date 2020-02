Victoria’s-Secret-Models werfen den Chefs sexuelle Belästigung vor. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Ein makellos-schlanker Körper, zwei himmelwärts gehobene Brüste, auf den Rücken geschnallte Flügel. Wie ein Engel auf Erden auszusehen hat, darüber herrschte beim amerikanischen Wäscheunternehmen Victoria’s Secret lange Einvernehmen: extrem sexy.

Jetzt aber gehen einige Victoria’s-Secret-Engel den mächtigen Männern an die Wäsche, und zwar ordentlich: In der New York Times berichten ehemalige Models, dass der Konzern Victoria’s Secret jahrzehntelang einem frauenfeindlichen Himmelfahrtskommando glich, in dem "Mobbing und sexuelle Belästigung" üblich waren.

Dabei war die Begeisterung der Kundschaft lange ungebrochen. Seit 1995 defilierten Supermodels wie Heidi Klum, Adriana Lima oder Alessandra Ambrosio in Dessous über den New Yorker Times Square, ab 2001 empfingen die US-Amerikaner auch vor den TV-Geräten die Botschaft der sexy Engel: Sieh, wie wahre Schönheit aussieht! Mit bis zu fünf Millionen Zuschauern wurde die Victoria’s-Secret-Show zum Super Bowl der Wäschewelt.

Hinter der Idee der übersexualisierten Model-Armada als Werbeträgerinnen stand ein allmächtiger, gottgleicher Schöpfer: Leslie Wexner, Gründer und CEO des Victoria’s-Secret-Mutterkonzerns L Brands. Er hatte das Dessous-Unternehmen zu einem Milliardenimperium aufgebaut und mit Ed Razek gleich zu Beginn der 1980er-Jahre einen unantastbaren Castingchef installiert, der über Jahrzehnte entschied, wie ein Engel auszusehen hat. Das funktionierte bis 2019: Der TV-Event wurde erstmals abgeblasen, die Quoten waren im Sinkflug. Man hatte den gesellschaftlichen Wandel verschlafen: die Body-Positivity-Bewegung, den Wunsch der Verbraucher, auch normalgewichtige Engel sehen zu wollen. Razek trat ab.

Nun schlägt die Stunde der Engel: Andi Muise erzählt von Belästigungen durch den Castingchef, Mitarbeiter berichten, wie dieser Model Bella Hadid bei einer Anprobe aufgefordert haben soll, ihr "Höschen wegzulassen". Das Model Alyssa Miller prangert lukrative Nebengeschäfte des Haus- und Hoffotografen Russell James mit unbezahlten Nacktbildern der Engel an.

Auch Firmenmogul Leslie Wexner gerät ins Visier. Er hat nicht nur Razek schalten und walten lassen, sondern soll auch tatenlos zugesehen haben, wie sein Vertrauter, der US-Geldmanager und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, Victoria’s-Secret-Models belästigte. Der Schöpfer dürfte vom Firmament stürzen. (Anne Feldkamp, 4.2.2020)