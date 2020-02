In dieser Galerie: 2 Bilder Warten auf das Ergebnis mit Pete Buttigieg in Manchester, New Hampshire ... Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT ... wo der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana am Dienstagabend wahlkämpfte. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT

Des Moines (Iowa) – Der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg liegt bei der ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen vorne. Buttigieg kam nach Auszählung von 62 Prozent aller Wahlbezirke im Bundesstaat Iowa auf die meisten Delegiertenstimmen – gefolgt vom linken Senator Bernie Sanders, wie die Demokratische Partei in Des Moines am Dienstag nach langem Warten mitteilte.

Chaos bei der Auszählung hatte die Verkündung von Ergebnissen extrem verzögert. Laut den Teilergebnissen liegt Senator Bernie Sanders auf dem zweiten Platz, Senatorin Elizabeth Warren auf Platz drei und der frühere Vizepräsident Joe Biden nur auf Platz vier.

Technische Probleme

Die Partei war wegen Problemen bei der Auszählung stundenlang nicht in der Lage, Ergebnisse zu veröffentlichen. Die Verzögerung begründete man zunächst mit "Qualitätskontrollen". Bei drei Datensätzen gebe es "Ungereimtheiten".

Später veröffentlichte die Partei eine weitere Stellungnahme, in der sie einen Programmierfehler als Grund für das Chaos nannte – und erklärte, Ziel sei es, die Ergebnisse "so schnell wie möglich" .

Präsident Donald Trump reagierte mit Hohn. Er schrieb am Dienstag in einer ganzen Serie von Tweets, die Abstimmung bei den Demokraten sei ein "komplettes Desaster". Die Demokratische Partei habe vollkommen versagt. Trump spottete weiter, er frage sich, wann sie anfingen, Russland für das Debakel verantwortlich zu machen anstelle ihrer eigenen Inkompetenz. Nur er selbst könne einen "sehr großen Sieg" in Iowa für sich verbuchen. (APA, dpa, 4.2.2020)