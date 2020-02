US-Präsident bei seiner dritten Rede zur Lage der Nation. Im Hintergruund Vizepräsident Mike Pence von den Republikanern und dier Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi. Foto: reuters/roberts

Washington – US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation seine Politik der vergangenen Jahre gepriesen. "Vor drei Jahren haben wir das großartige amerikanische Comeback gestartet", sagte er im US-Repräsentantenhaus Dienstagabend lokaler Zeit zum Auftakt seiner Ansprache vor den Abgeordneten und Senatoren. "Heute Abend stehe ich vor Ihnen, um die unglaublichen Ergebnisse mit Ihnen zu teilen."

Es gebe mehr Arbeitsplätze, das Einkommen der Bevölkerung wachse, die Kriminalität gehe zurück, und die USA würden international wieder respektiert. "Wir schreiten mit einer Geschwindigkeit voran, die vor Kurzem noch unvorstellbar gewesen wäre", sagte Trump. Die US-Wirtschaft befinde sich in einem Aufschwung, der seinesgleichen suche – es gehe ihr "so gut wie nie zuvor".

"Amerikas Feinde sind auf der Flucht"

Die US-Wirtschaft wuchs 2019 um 2,3 Prozent. Das war die niedrigste Wachstumsrate seit 2016. Die US-Arbeitslosenquote ist mit 3,5 Prozent so niedrig wie seit rund 50 Jahren nicht mehr.

Nicht nur wirtschaftlich sei die amerikanische Nation stark. Das US-Militär das mächtigste auf der Welt, die Grenzen seien sicher, die Werte des Landes erneuert und sein Stolz wiederhergestellt, sagte Trump. "Amerikas Feinde sind auf der Flucht, Amerikas Reichtum nimmt zu, Amerikas Zukunft scheint hell", sagte er. Kurzum: "Der Zustand unserer Nation ist stärker als jemals zuvor." Und: "Das Beste kommt erst noch," sagte Trump zum Abschlusss seiner rund eineinhalbstündigen Rede.

Vor Urteil im Impeachment-Verfahren

Die republikanischen Senatoren und Abgeordneten quittierten Trumps Ansprache immer wieder mit kräftigem Applaus und erhoben sich von ihren Sitzen. Noch bevor Trump seine Rede begann skandierten sie "Vier weitere Jahre". In den USA finden diesen November die Präsidentschaftswahlen statt.

Es war Trumps dritte Rede zur Lage der Nation. Er hielt sie nur wenige Stunden vor einer wichtigen Entscheidung: Im Laufe des heutigen Tages will der Senat im Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten ein Urteil fällen. Die Demokraten hatten das Impeachment angestrebt, sie werfen Trump im Zusammenhang mit der Ukraineaffäre Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses vor. Im Senat haben allerdings die Republikaner die Mehrheit: Es gilt daher als sehr wahrscheinlich, dass Trump in der Kammer von den Vorwürfen freigesprochen wird. Während seiner Rede erwähnte Trump das Impeachment nicht direkt.

Demokratische Abgeordnete, ganz in Weiß, demonstrierten damit während der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation für Frauenrechte. Foto: reuters/roberts

Dutzende US-Demokratinnen kleideten sich anlässlich der Rede wie bei der vorjährigen Rede zur Lage der Nation in Weiß, um für Frauenrechte zu demonstrieren. Auch die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, beteiligte sich an der Aktion. Vor der Ansprache Trumps hatte sie bei Twitter geschrieben, dass sie damit den Kampf "zur Gleichberechtigung für Frauen im ganzen Land" unterstütze. Die Kleidung der Abgeordneten ist eine Anlehnung an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Damals protestierten amerikanische Frauen in weißer Kleidung für ein flächendeckendes Frauenwahlrecht, das ihnen vor gut hundert Jahren gewährt wurde.

Als sich Trump und Pelosi unmittelbar vor Beginn seiner Ansprache gegenübertraten, streckte Pelosi dem Präsidenten die Hand aus, Trump drehte sich an seinem Rednerpult umgehend weg und wandte sich seinem Publikum zu. Pelosi zog ihre Hand zurück, zuckte leicht mit den Schultern und lächelte. Klar wurde nicht, ob Trump die Geste absichtlich missachtete. Allerdings ist Pelosi eine lautstarke Kritikerin des US-Präsidenten.

Nachdem Trump seine Rede beendet hatte und den Applaus genoss, zerriss Pelosi hinter ihm ihre Kopie seines Rede-Manuskripts. Auf die Frage eines Reporters, warum sie das getan habe, sagte sie kurz darauf: "Weil es angesichts der Alternativen die höfliche Variante war."

Überraschungsgäste Guaidó und Limbaugh

Die Trump-Rede verfolgte als externer Gast der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó – er wird in seinem Machtkampf gegen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro von der US-Regierung unterstützt. Er sei ein sehr mutiger Mann, sagte Trump in seiner Rede an Guaidó gewandt, er nannte ihn zudem den "wahren und rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas". Alle Amerikaner stünden hinter dem venezolanischen Volk bei dessen Kampf für Freiheit.

Die Auswahl der Gäste ist bei den Reden zur Lage der Nation immer ein wichtiges politisches Signal. In diesem Jahr lud der Präsident unter anderem einen Grenzbeamten ein, die Schwester eines von einem illegalen Einwanderer ermordeten Mannes und den früheren Polizeichef der venezolanischen Hauptstadt Caracas, Iván Simonovis, der in seiner Heimat jahrelang in Haft saß und als politischer Gefangener galt.

Auch der krebskranke konservative Radio-Moderator Rush Limbaugh war der Einladung des US-Präsidenten gefolgt. Trump erklärte, er wolle ihm die "Presidential Medal of Freedom" verleihen, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA. Und so kam es auch: Melania Trump überreichte Limbaugh in den Zuschauerrängen die Ehrenmedaille.

(dpa, AFP, red, 5.2,2020)