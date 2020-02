Eine Laborantin registriert Proben von potenziellen Opfern des neuartigen Coronavirus im Zentrum für Infektionskrankheiten an der Chulalongkorn-Universität in Bangkok. Thailand hat bisher 25 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus entdeckt. Foto: afp/suwanrumpha

Wien – Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie setzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Hilfe aus Niederösterreich. Ein Team der Donau-Universität Krems wurde mit der Zusammenfassung von Studien zur neuartigen Lungenkrankheit beauftragt. Die "Rapid Response Team" genannte Notfalleinheit besteht aus zehn wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden, teilte die Universität mit.

Angeführt wird die Truppe von Gerald Gartlehner, dem Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Kremser Donau-Uni. Als Ziel wurde ausgegeben, der WHO anhand evidenzbasierter Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Studien belastbare Fakten und Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Verschwörungstheorien und Falschinformationen soll so entgegenwirkt werden. Dabei ist für das Kremser Notfallteam die Zeit ein entscheidender Faktor: Berichte zu Fragen über das Coronavirus sollen gesichtet und binnen 24 Stunden analysiert sowie zusammengefasst werden.

Gartlehner versprach die "bestmögliche Unterstützung" der WHO. "Information für Entscheidungsträger und die Bevölkerung aufzubereiten und zu prüfen ist das Spezialgebiet des Departments und unsere jahrelange Erfahrung macht uns zu Experten auf diesem Gebiet", hielt der Wissenschafter fest.

Zahl der Corona-Toten auf fast 500 gestiegen

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neuartige Virus ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Bis Mittwoch kletterte die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit innerhalb eines Tages um 3.887 auf 24.324, gab die Gesundheitskommission in Peking bekannt. Die Zahl der Toten legte um 65 auf 490 zu.

Die neuen Toten waren alle in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina zu beklagen, wo die Infektion in der Millionenmetropole Wuhan ihren Ausgang nahm. Die Gesundheitskommission zählt noch mehr als 23.000 Verdachtsfälle.

Außerhalb von Festland-China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern mehr als 230 weitere bestätigte Infektionen. In Hongkong und den Philippinen sind zwei Patienten gestorben.

Tausende auf Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne

Tausende von Menschen müssen die nächsten zwei Wochen auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff verbringen, das vor dem japanischen Hafen von Yokohama unter Quarantäne gestellt wurde. Grund ist, dass zehn Passagiere positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden. Die Diamond Princess, mit mehr als 3.700 Passagieren und Besatzung an Bord war am Montag am Auslaufen gehindert worden, nachdem ein 80-jähriger Passagier, der Ende letzten Monats auf dem Schiff gereist war, nach seiner Ankunft zu Hause in Hongkong positiv getestet wurde.

In Österreich haben sich mehrere Verdachtsfälle bisher nicht bestätigt.

(APA, dpa, red, 5.2.20202)