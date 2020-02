AMDs Big-Navi-Grafikkarte soll in Bälde erscheinen. Foto: AMD

AMDs "Nvidia-Killer" soll in den Startlöchern stehen. Berichten zufolge will der US-Hersteller die Dominanz von Nvidia im High-End-Grafikkartenmarkt brechen. AMD-CEO Lisa Su kündigte bereits an, dass man für 2020 noch einiges in Petto habe, offenbar dürften die Karten nun schon sehr bald erscheinen.

Unbekannte Karte zertifiziert

Ein Hinweis darauf liefert der RRA-Zertifizierungsprozess in Südkorea. Dieser muss erfolgen, um ein Produkt in dem asiatischen Land zur Verfügung stellen zu können. Die Zertifizierung der Karte erfolgte bereits am 3. Februar – ein Marktstart dürfte somit in Bälde erfolgen.

Foto: RRA

Release im Normalfall innerhalb eines Monats

AMDs RX 5600 XT wurde etwa am 3. Dezember zertifiziert und erschien am 21. Jänner 2020. Bei der RX 5500 XT ging es sogar noch schneller: Die Zertifizierung erfolgte am 27. Jänner und der Release knapp zwei Wochen später. Folgt man diesem Muster, dürfte die Karte von AMD also noch im Februar beziehungsweise Anfang März erscheinen.

Nvidia soll bereits an Gegenoffensive arbeiten

Weitere Details lässt das Zertifikat außen vor. Laut AMD habe man eine Grafikkarte, mit der man den 4K-Markt umkrempeln werde. In diesem Bereich hat es sich Nvidia mit seinen High-End-Karten mangels Konkurrenz bequem gemacht. Allerdings soll an einer Gegenantwort zu AMDs Angriff bereits gearbeitet werden. Gerüchteweise erscheinen noch heuer Karten mit einer neuen Architektur, die einen ordentlichen Leistungssprung mit sich bringen. (red, 5.2.2020)