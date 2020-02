Was im Burgenland funktioniert, kann auch in Wien funktionieren, findet Stadtrat Peter Hacker

Stadtrat Peter Hacker will das Wiener Pflegemodell erweitern. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Nicht nur, aber wohl auch verantwortlich für den Erdrutschsieg Hans Peter Doskozils (SPÖ) im Burgenland waren Maßnahmen, über die sich der Bund oder andere Länder nicht trauten. 1.700 Euro Mindestlohn zum Beispiel, oder das Modell, dass pflegende Angehörige beim Land angestellt werden.

Bei Letzterem will Wien nachziehen: Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigt an, dies auch in Wien umzusetzen. Schon vor zwei Jahren hätte man das Modell geprüft, heißt es aus seinem Büro, da sei man auf rechtliche Hürden gestoßen – unter anderem arbeits- und dienstrechtlicher Natur. So wäre etwa unklar gewesen, was im Falle einer Abwesenheit oder bei Kündigungen passiere.

"Offensichtlich gibt es im Burgenland einen schlauen Plan, wie man über dies Hürden drüber kommt und daher werden wir das in Wien sicher auch anbieten", sagte Hacker dazu am Dienstag im ORF-"Report".



Zusatz zum aktuellen Pflegesystem

"Für uns ist das als Zusatzangebot interessant", sagt ein Sprecher Hackers zum STANDARD, "die Herausforderungen, was den Personalbedarf im Pflegebereich betrifft, werden wir damit aber nicht lösen". Man sei in engem Kontakt mit dem Burgenland und bekomme laufend Berichte, wie das Modell dort anläuft. Davon abhängig seien Maßnahmen in Wien. Einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung gibt es in der Bundeshauptstadt noch nicht. Auch wie viele Stellen man finanzieren könne, sei noch unklar.

Im Burgenland sind derzeit die Kosten für 300 pflegende Angehörige gedeckt. Seit November läuft das Modell, die pflegenden Angehörigen waren damit auch die ersten, die in den Genuss des Mindestlohns von 1.700 Euro netto kommen – zumindest wenn die zu pflegende Person in der Pflegestufe fünf ist. In den Stufen drei (1.050) und vier (1.040) ist der Verdienst entsprechend geringer.

Die Angehörigen absolvieren einen verpflichtenden Pflegekurs und sind dann – Teil- oder Vollzeit – beim Land Burgenland angestellt. Sie werden vom Land bezahlt und sind in ihrer Tätigkeit auch versichert. Das Burgenland behält sich dafür einen Teil des Pflegegelds und der Pensionsgelder ein. (Gabriele Scherndl, 5.2.2020)