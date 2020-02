Shannon Doherty erzählte öffentlich von ihrer Brustkrebs-Erkrankung. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/EARL GIBSON

New York – Die amerikanische Schauspielerin Shannen Doherty (48) kämpft nach einer zwischenzeitlichen Besserung erneut gegen Brustkrebs. "Mein Krebs ist zurück, und deshalb bin ich hier", sagte Doherty ("Charmed – Zauberhafte Hexen", "Beverly Hills, 90210") in einem am Dienstag vom US-Sender ABC ausgestrahlten Interview.

Sie glaube nicht, dass sie die Hiobsbotschaft schon verarbeitet habe. "Es ist auf viele Arten eine bittere Pille, die ich schlucken muss."

2015 erstmals diagnostiziert

Die Diagnose habe sie schon vor einiger Zeit erhalten. Da Doherty aber fürchtete, der Krebs könne Dreharbeiten beeinflussen, erzählte sie nur ihrem innersten Kreis davon.

Bei Doherty war 2015 Brustkrebs diagnostiziert worden. Seitdem hatte sie sich immer wieder öffentlich zu ihren Kampf gegen die Krankheit geäußert. Zuletzt war sie unter anderem in der TV-Neuauflage der 90er-Jahre-Kultserie "Beverly Hills, 90210" zu sehen. (APA, 5.2.2020)