Barbara Albert führt Regie bei einer Serie, die von Sky produziert wird. Foto: Heribert Corn

München – Sky Deutschland gibt ein weiteres Sky Original in Auftrag: Gemeinsam mit Flare Film soll eine achtteilige Dramaserie nach dem Roman "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger entstehen.

Als Autoren zeichnen neben Pletzinger ("The Great Nowitzki") Hanno Hackfort und Bob Konrad ("4 Blocks") verantwortlich, die Regie übernehmen David Dietl ("König von Deutschland", "Rate Your Date") und die Österreicherin Barbara Albert ("Licht", "Böse Zellen").

Liebesdreieck, dunkle Geheimnisse

In der Serie geht es um einen Münchner Journalisten, der für ein Interview mit einem gefeierten, deutschen Schriftsteller in dessen einsames Anwesen am Luganer See fährt. Sein Aufenthalt soll eigentlich nur wenige Stunden dauern – aber er wird auf fatale Weise in das Leben Svenssons hineingezogen. Ein Liebesdreieck, das in Südamerika entstand, in Finnland perfekt funktionierte, in New York zerbrach und schließlich mit einem dramatischen Todesfall endet. War es ein Unfall? War es Mord? Die Dreharbeiten beginnen voraussichtlich im Sommer 2020. (red, 5.2.2020)