John Travolta dreht für den Kurzformateanbieter Quibi die Serie "Die Hart". Foto: EPA / ETTORE FERRARI

Der US-Hollywoodstar John Travolta dreht eine Serie für die Kurzfilm-Plattform Quibi. In der Serie "Die Hart" spielt er ab 6. April an der Seite des Comedian Kevin Hart. Dieser will ins Action-Fach wechseln, muss dafür aber zunächst an der größten Action-Star-Schule der Welt trainieren, die von einem verrückten Trainer – John Travolta – geleitet wird. Von diesem Trainer und einem überehrgeizigen Schüler wird er an seine Grenzen gedrängt, berichtet Variety.

Quibi produziert Inhalte

Die Kurzformate-Plattform Quibi investiert derzeit massiv in Inhalte. Die Serie ist nur eine von vielen, die derzeit in Arbeit sind. Unter der Leitung des ehemaligen DreamWorks-Animationschefs Jeffrey Katzenberg und der CEO Meg Whitman zieht Qibi Talente auf breiter Front an und hat eine Reihe von Projekten angekündigt, darunter erst gestern eine Abenteuerreihe mit Zac Efron.

Weitere Partner von Quibi sind etwa Steven Spielberg, Guillermo del Toro (Shape of Water) und Steven Soderbergh (The Knick). Die Plattform für Kurzform-Inhalte hat bereits Shows mit Tyra Banks, Chrissy Teigen, Don Cheadle und Idris Elba bestellt. (red, 5.2.2020)