Welches Motiv würden Sie sich tätowieren lassen? Foto: APA/DPA/BORIS ROESSLER

Was vor mehr als 20 Jahren als Trend begonnen hat, zeigte sich vor allem in vergangenen paar Sommern klar und deutlich: unzählige Arme, Beine, Schultern und andere Körperstellen, die teils dezent, teils unübersehbar tätowiert sind. Ob sichtbar oder weniger sichtbar – Tattoos gehören heute für viele Menschen einfach dazu. Galten sie vor einigen Jahren beispielsweise am Arbeitsplatz als eher unprofessionell oder für so manchen vielleicht sogar als anstößig – man erinnere sich an die Hochzeiten des Arschgeweihs –, hat sich das Image mittlerweile verändert. Eine Studie, in der 1.004 Personen ab 16 Jahren befragt wurden, bestätigt: Die Hälfte der Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 35 sowie ein Drittel der 35- bis 59-Jährigen haben eine Tätowierung. Anders ist das bei der Generation 60 plus. Nur 13 Prozent gaben an, tätowiert zu sein.

Lebensgeschichte, die unter die Haut geht

Für viele Menschen sind ihre Tätowierungen weit mehr als farbige Verzierungen der Haut. Oft haben die Motive einen persönlichen Hintergrund. Gehören simple Darstellungen wie chinesische Schriftzeichen, Flammen und Arschgeweihe eher der Vergangenheit an, kann man beim Anblick so mancher moderner Tattoos in kürzester Zeit Rückschlüsse auf das Privatleben des Tätowierten ziehen. Geburtsdaten der Kinder, Namen der Partner, traurige oder motivierende Sprüche, Porträts geliebter Menschen und Tiere – was einen bewegt, muss auf die Haut. Wie Kleidung unterliegen auch Tätowierungen Modetrends. So äußerte sich beispielsweise die Musikerin Ankathie Koi zu ihrem ersten Tattoo: "Mit 19 habe ich mir ein furchtbar hässliches Tribal-Tattoo stechen lassen. Das hat mir dann irgendwann überhaupt nicht mehr gefallen. Mittlerweile ist es fast komplett verblasst, aber auf das hin habe ich dann eine zehnjährige Tattoo-Pause eingelegt."

Was hat Sie dazu bewogen, sich tätowieren zu lassen?

Oder aus welchen Gründen lehnen Sie Tattoos ab? Welches Motiv haben Sie sich stechen lassen? Bereuen Sie Ihre Tattoos? (mawa, 6.2.2020)