Papst Franziskus (rechts), Kardinal Gänswein: Die Frage der ehelosen Priester sorgt für Querelen. Foto: APA/AFP/Tiziana Fabi

Rom – Papst Franziskus hat Georg Gänswein, den Präfekten des Päpstlichen Hauses, auf unbestimmte Zeit beurlaubt: Das berichtet die katholische "Tagespost" aus Würzburg unter Berufung auf Informationen aus dem Vatikan. Gänswein leitet nicht nur jenes Amt, das für den Ablauf der öffentlichen Audienzen des Papstes zuständig ist, sondern ist auch Privatsekretär von Joseph Ratzinger, der als Benedikt XVI. Franziskus' Vorgänger war.

Als Ursache der Ablöse wird der Streit um ein Buch des konservativen Kurienkardinals Robert Sarah vermutet, das sich gegen die Lockerung des Zölibats für Priester wendet. Ratzinger hatte für das Werk einen Text beigesteuert, der sich nicht in die aktuelle Debatte einmischt, aber schon die Kooperation mit dem als Franziskus-Gegner bekannten Sarah birgt Brisanz. Außerdem schien der Ex-Papst als Benedikt XVI. auf dem Buchtitel als Autor auf.

In dieser Form wollte Ratzinger dem Buch nie zugestimmt haben. Nach Darstellung Gänsweins habe er selbst auf Bitte seines Chefs in der Folge beim Verlag urgiert, Name und Bild Benedikts vom Bucheinband zu entfernen. Sarah hingegen beteuerte, den Ex-Papst keinesfalls hintergangen zu haben. (red, 5.2.2020)