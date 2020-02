Polizei wurde nach Ermittlungen in Mortarapark auf mutmaßlichen Lieferanten von Dealer aufmerksam – bei dessen Versorger fand sie schließlich drei Kilo Suchtmittel

Verbrannt, so wie hier in Kalifornien, wurde das Suchtgift bisher nicht. Aber immerhin gefunden und sichergestellt ist es bereits. Foto: APA / AFP / Guillermo Arias

Die Wiener Polizei hat am Dienstag drei Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hatten zuvor einen Suchtmittelhandel im Mortarapark im 20. Wiener Gemeindebezirk zwischen zwei Männern beobachtet, wie es in einer Aussendung heißt. Bei einem 19-Jährigen, der dabei festgenommen wurde, fanden sie Marihuana und Bargeld. Er hatte das Suchtmittel offenbar erst kurz vor dem Handel aus einer nahegelegenen Wohnung geholt.

Später wurden sie auch auf den möglichen Lieferanten des 19-Jährigen aufmerksam. Diesen fanden sie ebenfalls bei der angeblichen Anbahnung eines Suchtmittelhandels vor, er und sein 21-Jähriger Kunde warfen beim Auftauchen der Polizei "eine größere Menge Suchtmittel" unter ein Fahrzeug, wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heißt.

Später wurden die Wohnungen der beiden Männer untersucht. In jener des 22-Jährigen wurden "Suchtmittel und 30.000 Euro" gefunden. In der Wohnung des anderen Mannes, den die Polizei ebenfalls für einen möglichen Verkäufer hält, wurde schließlich eine Sporttasche gefunden: In ihr befanden sich die drei Kilogramm Marihuana. (red, 5.2.2020)