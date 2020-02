Schmusen ist etwas wunderschönes. Glückshormone durchfluten den Körper, die Welt rundherum verschwindet, es ist aufregend, ein intimer Moment zwischen zwei Personen. Für die Schmusenden zumindest. Das Umfeld, na ja, nimmt es nicht immer so wahr. Denn es ist eben einfach ziemlich nervig, nach einem langen Tag in der vollen U-Bahn zu stehen, eng neben sich ein wild küssendes Pärchen inklusive irritierend lauter Schmusegeräusche.

"Nehmt euch ein Zimmer!" Foto: Getty Images/iStockphoto/Vasyl Dolmatov

Ebenso unangenehm kann es sein, mit einer Gruppe Freunde zusammenzusitzen, sich nett zu unterhalten, während ein Paar in der Runde seine Hände nicht voneinander lassen kann, unbehelligt von der Gesellschaft rundherum. "Bitte, macht das doch zu Hause", würde man gern sagen, doch das ist vielleicht nicht so gut für die Freundschaft.

Ob man sich von öffentlichen Schmusereien gestört fühlt, variiert von Person zu Person. Für diesen User kommt es auf den Ort des Geschehens an:

Dieser User wiederum unterscheidet nach Art und Intensität der geteilten Zärtlichkeiten:

Auch innerhalb einer Beziehung birgt unterschiedliche Schmusewilligkeit in der Öffentlichkeit Konfliktpotenzial. Fühlt sich die eine Person vom öffentlichen Zärtlichkeitsbedürfnis der anderen überfordert, empfindet die andere das wiederum als Zurückweisung und ist gekränkt.

Schmusen in der Öffentlichkeit: Ihre Meinung?

Was finden Sie in Ordnung? Was nervt nur noch? Wo verläuft die Grenze für Sie? Und wie ist das in Ihrer eigenen Beziehung? Schmusen Sie hemmungslos in der Öffentlichkeit? Teilen Sie Ihre schönsten und schlimmsten Schmusegeschichten im Forum! (aan, 7.2.2020)