Vor kurzem erwähnte die "Stiftung Gurutest" die innovativen Bemühungen des indischen Guru-Ministeriums "Ayush", das dem Coronavirus unter anderem mit Homöopathie auf den Pelz rücken will. Etwas weniger umständlich und garantiert wirkungsvoll agiert eine Gruppe von österreichischen Energetikern. Ein Brief, der unter anderem Politikern im oberösterreichischen Landtag mit der Aufforderung, rasch zu Handeln, zugesandt wurde, enthält die Lösung des Problems mit dem leidigen Coronavirus.

Bitte merken und verbreiten: 537354

537354: Das sind die Heilzahlen, die jeder so oft er kann, aufschreiben oder aufzeichnen soll: Auf und in Bahnhöfen, Flughäfen, Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Einkaufscentern oder Schwimmbädern. Mitgeschickt werden auch die entsprechenden Heil-Hieroglyphen, aber da es schnell gehen muss, reichen die Zahlen zum Schutz. Sidestep: Menschen, die solche Briefe versenden, haben in Österreich das aktive und passive Wahlrecht. Der Absender des Briefs führt zu einer Frau, die als "Frühbetreuerin" in einer Volksschule in Niederösterreich arbeitet. Ob die Dame den Taferlklasslern die magischen Zahlen bereits zum Schutz auf die Stirn gemalt hat, ist noch Gegenstand der Recherche. Wir sind da aber offen: Hüft’s nix, schodt’s nix.

Diese Zahlen sind es, die Sie sich merken sollten und verbreiten sollten. Screenshot: Wesen aus einer fremden Welt

Die Frau hat bei der Wirtschaftskammer das Gewerbe einer Energetikerin angemeldet. Sie agiert nicht alleine, sondern in einer Gruppe von engagierten Fachkollegen. Der Brief klärt in beklemmend nüchternem Ton über die Arbeitsweise auf: "Wir sind eine Gruppe von Menschen, die mit energetischen Frequenzen arbeiten, die durch Schwingung erzeugt wird. Eine Schwingung ist in jedem Wort und in jedem Bild enthalten, ob es geschrieben oder gesprochen wird."

Zauberformel für Ämter

Und die Gruppe hat auch eine recht solide Standleitung in die geistige Welt: "Diese Botschaften haben wir von Wesen bekommen, die nicht auf dieser Erde leben und dieses Wissen noch in sich tragen." Wer die Wesen sind, verraten uns die Gewerbescheininhaber leider nicht. Wir tippen zunächst auf Einhörner oder auf E.T. Womöglich ist der Bengel schon wieder zu Hause, will aber den Kontakt zu uns noch ein wenig aufrecht erhalten und Hand anlegen, wenn es pressiert.

Schutzmasken? Energetiker empfehlen Zahlen als Schutz gegen eine Ansteckung. Foto: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Konsulate und Ämter werden auch bald Post erhalten mit der "Zauberformel". Screenshot: E-Mail

Der Brief beruht im wesentlich auf dem Blogbeitrag der deutschen Heilerin Yamasha Claudia Gruß, die immerhin anmerkt: "Auch wenn ihr es vielleicht etwas 'Spuki' findet, es gibt eine Formel und ein Zahlen-Code, der für den Schutz und die Heilung des Corona-Virus genutzt werden kann." In der E-Mail-Diskussion der engagierten Energetikerrunde wird angeregt darüber nachgedacht, wer das Schreiben und die Zahlen noch erhalten sollte. Gruß merkt an: "Es ist eine gute Idee auch den Konsulaten und Ämtern unser Wissen und die Zauberformel zur Verfügung zu stellen."

Zahlenkrieg

Natürlich sind die österreichischen Energetiker nicht die einzigen, die den Coronavirus gezielt mit der Kraft der Zahlen und ihrer Frequenzen bekämpfen. Auch auf Grigori Grabovoi ist Verlass. Der russische Guru gilt als einer der weltweit größten Experten in den Fächern "Heilen nach Zahlen" und Geistheilen. Die für die Bekämpfung des Coronavirus benötigten Zahlenreihen auf der Facebook-Seite Grabovois weichen leider ziemlich deutlich von denen der österreichischen Pseudo-Virologen ab, aber was soll's: Zur Sicherheit malen wir uns die auch und zusätzlich auf die Stirn. (Christian Kreil, 10.2.2020)

