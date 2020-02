"Wastelanders" soll einen Neustart bei "Fallout 76" mit sich bringen. Foto: Bethesda

Bethesda will mit Wastelanders einen "Neuanfang" von Fallout 76 einläuten. Bei dem Online-Rollenspiel sollen nun erstmals NPC-Figuren dabei sein. Auch ein Dialog-System wird kommen. Zudem sind neue Inhalte wie Kreaturen und Ausrüstung in Planung. Wastelanders erscheint am 7. April kostenlos für Käufer des Spiels.

Bethesda Softworks

"Fallout 76" landet auf Steam

An besagtem Tag landet Fallout 76 auch auf Steam. Die Bethesda.net-Version kann zwar weiterhin genutzt werden, allerdings ist der Launcher nicht mehr Pflicht für das Spiel. Als Vorgeschmack für das anstehende Update hat Bethesda einen rund einminütigen Trailer veröffentlicht, in dem man die neuen Features bereits zu sehen bekommt.

Widgeon TV

Ein Auf und Ab bei Online-RPG

Fallout 76 war für viele Spieler zum Release ein absoluter Reinfall. Im Laufe der Zeit hat die Spieleschmiede aber vielerorts nachgebessert und sich dadurch eine recht treue Community aufgebaut. Das Verhältnis wurde dann aber wiederum getrübt, indem Versprechen gebrochen und ein Premium-Dienst gestartet wurde. Ob das Wastelanders-Update für einen Zulauf sorgen wird, wird sich weisen. (red, 5.2.2020)