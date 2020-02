Soon. Foto: Sony

Sony hat nach dem Logo nun die offizielle Website der Playstation 5 veröffentlicht. Allzu viele Infos gibt der Web-Auftritt allerdings nicht her. "Playstation 5 in Kürze erhältlich" ist dort zu lesen und dass die Konsole ab Weihnachten 2020 im Handel ist. Um zeitnah Infos zu bekommen, können sich Interessierte für einen Newsletter anmelden.

Wann wird die Konsole endlich enthüllt?

Die Website wird von Fans der Sony-Konsole bereits diskutiert. Manche sehen darin einen Hinweis, dass die Playstation 5 nun doch nicht allzu bald gezeigt werden soll. Kürzlich wurde das Logo der Konsole ja offiziell als Marke angemeldet – vier Wochen hat der Hersteller nun prinzipiell Zeit, das Produkt zu zeigen. Auf der Website ist allerdings die Rede davon, dass "es noch etwas dauert", bis man die nächste Playstation-Generation komplett zeigen kann.

Bislang weiß man zur PS5 nicht allzu viel

Bislang wird spekuliert, dass die Konsole am 29. Februar 2020 im Rahmen eines eigenen Events in New York City enthüllt wird. Aktuell weiß man zu der Playstation 5, dass AMD für die CPU und GPU verantwortlich sind und eine SSD statt einer Festplatte zum Einsatz kommt. Design, Preis und Performance ließ Sony bislang offen. Auch, mit welchen Titeln die neue Konsolengeneration startet. (red, 5.2.2020)