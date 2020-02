Didi Kühbauer ist ein emotionaler Mann. Foto: APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Belek – Bei Rapids abschließendem Testspiel am Dienstag im Trainingslager in Belek wurde es emotional. Die Wiener lagen gegen den slowenischen Klub NK Maribor bereits 1:0 in Front, als in der 57. Minute Thomas Murg der vermeintliche zweite Treffer gelang. Der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits, der Tor wurde nicht gegeben. Das erzürnte Rapid-Coach Didi Kühbauer, der anschließend den Schiedsrichter beschimpfte.

Kühbauer sah Rot und wurde auf die Tribüne geschickt. Rapid gewann das Spiel schließlich mit 2:0. (red, 5.2.2020)