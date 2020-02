Tanzen, reimen und singen

"Super Nintendos neuester Hit heißt 'Zelda', und der reißt mächtig mit." Ja, für lyrische Meisterleistungen waren die Videospielwerbungen, die in den 1980ern und 1990ern im TV liefen, nicht bekannt. Plötzlich sprangen Tänzerinnen und Tänzer in "Legend of Zelda"-Kostümen durch eine düstere Gruft, bewegten sich rhythmisch zu einem flippigen Song, der Handlung und Gameplay zusammenfasste, und wurden dabei von schlechten Lichteffekten ausgestrahlt. Schon war die Werbung für "The Legend of Zelda: A Link to the Past" fertig.