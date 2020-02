Björn Höcke (AfD, rechts) gratuliert Thomas Kemmerich (FDP). Foto: REUTERS/HANNIBAL HANSCHKE

Noch nie hat man in Deutschland einen künftigen Ministerpräsidenten so verdattert zu seiner eigenen Vereidigung im Landtag gehen sehen wie Thomas Kemmerich. Dem FDP-Mann war am Mittwoch die Verblüffung ins Gesicht geschrieben: Er wurde vollkommen überraschend zum neuen Thüringer Regierungschef gewählt und stach den bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) aus.

Wahl des Ministerpräsidenten – dieser Punkt stand um elf Uhr auf der Tagesordnung des Landtags. Ein Kandidat stand seit langem fest: eben Bodo Ramelow von der Linkspartei. Er hatte in den vergangenen fünf Jahren mit Linken, SPD und Grünen regiert.

Keine Mehrheit

Doch bei der Landtagswahl am 27. Oktober hatte sein Dreierbündnis keine Mehrheit mehr erreicht. Es gelang aber auch niemandem, ein anderes Bündnis zu schmieden. Die CDU weigerte sich sowohl mit der erstarkten AfD als auch mit der Linken zusammenzuarbeiten. Und eine eigene Mehrheit – ohne AfD und ohne Linke – brachte CDU-Mann Mike Mohring nicht zustande. Also beschloss Ramelow, sich im Landtag zum Ministerpräsidenten einer rot-grün-roten Minderheitsregierung wählen zu lassen. Er war sich sicher, dass dies klappen würde, und verkündete noch vor der Wahl: "Wir waren fünf Jahre eine verlässliche Landesregierung und sind auch jetzt wieder erkennbar zum Wohl des Landes bereit, Verantwortung zu übernehmen."

Doch dann kam alles anders. Im ersten und im zweiten Wahlgang fiel Ramelow durch. Damit hatte er gerechnet, denn in diesen beiden Wahlgängen ist die absolute Stimmenzahl nötig, im Falle Thüringens: 46 von 90 Stimmen. Doch Linke, Grüne und SPD haben gemeinsam nur 42 Stimmen. Keinen Erfolg hatte in den ersten beiden Runden auch Christoph Kindervater, der parteilose Bürgermeister von Sundhausen, der für die AfD antrat. Er bekam im ersten Wahlgang 25 Stimmen, drei mehr, als die AfD hat, im zweiten Wahlgang 22 Stimmen.

Nur fünf FDP-Abgeordnete

In die dritte Runde gingen drei Bewerber: Ramelow, Kindervater und der Thüringer FDP-Partei- und Fraktionschef Kemmerich. Die FDP hatte bei der Wahl nur ganz knapp die Fünfprozenthürde geschafft, sie ist nur mit fünf Abgeordneten im Landtag vertreten. Die Partei fand aber, dass es einen Kandidaten der "bürgerlichen Mitte" geben sollte, nicht nur je einen aus dem linken und rechten Spektrum. Gegen 13 Uhr 30 verkündete Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) dann das Ergebnis: 44 Stimmen für Ramelow, null Stimmen für Kindervater, 45 Stimmen für Kemmerich. Die einfache Mehrheit reichte, Kemmerich war plötzlich Regierungschef.

Das bedeutet: Er wurde mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD gewählt. Ihren eigenen Kandidaten Kindervater hat die AfD gezielt hängen gelassen, um Ramelow den Weg abzuschneiden.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke wies nach der Wahl darauf hin, dass die AfD ihr Wahlversprechen gehalten habe: "Wir wollten Rot-Rot-Grün verhindern." Erfreut zeigte sich auch FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki. Er sprach von einem "großartigen Erfolg" und erklärte: "Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre Ramelow nicht verlockend."

"Ein Tabubruch"

Entsetzen herrscht hingegen bei der Linkspartei: "Wie weit sind wir gekommen, dass die FDP einen Ministerpräsidenten Kemmerich wählen lässt mit den Stimmen des Faschisten Höcke und der AfD? Das ist ein Tabubruch, der weitreichende Folgen haben wird", meint Bundeschef Bernd Riexinger. Aus Protest warf die Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow Kemmerich einen Blumenstrauß vor die Füße.

CDU-Mann Mohring verteidigte das Vorgehen der CDU: "Wir haben uns entschieden, den Kandidaten der bürgerlichen Mitte zu unterstützen. Wir sind nicht verantwortlich für das Stimmverhalten der anderen." Allerdings müsse es jetzt bei der FDP "klare Abgrenzung nach rechts" geben. Ein Kabinett mit AfD-Ministern würde die CDU nicht unterstützen.

Von diesem Szenario wollte sich Kemmerich offenbar umgehend distanzieren: "Wir werden keinerlei Politik mit der AfD betreiben – in keiner denkbaren Form", so der neugewählte Ministerpräsident Thüringens in einer ersten Stellungnahmen nach seiner Wahl. Er rief CDU, SPD und Grüne zur Zusammenarbeit auf. FDP-Bundeschef Christian Lindner stellte sich hinter den Landeschef: "Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig."

Kemmerich hatte kurz nach der Wahl überhaupt noch kein Team, weil er nicht mit seiner Kür gerechnet hatte. Er ist erst der zweite FDP-Ministerpräsident in Deutschland. Anfang der Fünfzigerjahre war der Liberale Reinhold Maier Ministerpräsident von Baden-Württemberg. (Birgit Baumann, red, 5.2.2020)