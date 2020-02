Wenn Fürsorge zum Albtraum wird: Friederike Becht (li.) und Frida-Lovisa Hamann überzeugen als Schwesternpaar in "Die Vierhändige" – 22.45 Uhr, Arte.

Foto: SWR / Zoom Medienfabrik

20.15 REPORT

Dokeins: Tokio 2020 – Der Preis der Sicherheit Tokio ist mit fast zehn Millionen Einwohnern die größte Stadt Japans. Zu den Olympischen Spielen 2020 werden zusätzlich noch einmal zehn Millionen Besucher erwartet. Sicherheitstechnisch ist das eine enorme Herausforderung. Das Rezept heißt Überwachung. Im anschließenden Talk 1 um 21.05 Uhr schließt Lisa Gadenstätter an das Thema an und diskutiert mit ihren Gästen über Beobachtet, Belauscht, Bewacht – Wie wir auf Schritt und Tritt verfolgt werden.Bis 21.45, ORF1

20.15 GROSS UND KLEIN

Alles außer gewöhnlich: Sehr große und sehr kleine Menschen Die Körpergröße ist meist genetisch bedingt, sie hängt aber auch mit externen Faktoren wie dem LebensStandard und der Ernährung zusammen. Häufig ist eine Abweichung von der Norm mit physischen Problemen und psychischem Stress verbunden. Um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel mit Gästen das Thema Inklusion als Menschenrecht. Von fast zehn Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland sind fünf Prozent von Geburt an behindert. Meist entstehen Behinderungen durch Krankheiten. Bis 22.00, 3sat

20.15 ZWEITE STAFFEL

Bad Banks II (1–3/6) Zweite Staffel der preisgekrönten deutschen Serie: Ein halbes Jahr ist seit der Krise der Deutschen Global Invest (DGI) vergangen. Das Vertrauen in die Banken ist schwer beschädigt. Die DGI hat nun in Berlin einen Inkubator gegründet, in dem Start-up-Firmen neue Formen des Bankings entwickeln sollen. Mit dabei sind Jana (Paula Beer), Adam (Albrecht Schuch) und Thao (Mai Duong Kieu). Auf sie wartet ein Haifischbecken. Die Folgen drei bis sechs stehen morgen, Freitag, auf dem Programm. Bis 22.45, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Der Abkassierer In wenigen Wochen geht Österreichs bekanntester Steuerfahnder in Pension. Franz Kurz, Leiter der Finanzpolizei Wien, hat in seinen 42 Dienstjahren jedenfalls eine Menge erlebt. Reporterin Beate Haselmayer schaut ihm bei seinen letzten Arbeitswochen über die Schulter und plaudert mit ihm über Erfolge und Misserfolge. Bis 22.00, ORF 2

21.55 BLÖD REDEN

Die Tafelrunde Gerald Fleischhacker bittet Vertreter der heimischen Kabarettszene zur Satireshow, um die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Monats Revue passieren zu lassen. Dieses Mal mit: Florian Scheuba, Gery Seidl, Angelika Niedetzky und Guido Tartarotti vom Kurier. Bis 22.50, ORF 3

22.45 PSYCHOTHRILLER

Die Vierhändige (D 2016, Oliver Kienle) "Ich werde immer auf dich aufpassen." Dieses Versprechen gab Jessica als kleines Mädchen ihrer jüngeren Schwester Sophie, nachdem sie bei einem tragischen Gewaltverbrechen ihre Eltern verloren hatten. 20 Jahre später ist daraus eine Obsession geworden, und Jessica (Friederike Becht) kontrolliert Sophie (Frida-Lovisa Hamann) auf Schritt und Tritt. Bis 0.15, Arte

