"The Wonderful 101" erscheint als Remake für Nintendo Switch, Playstation 4 und PC. Aktuell wird der Entwickler mit Geld überschüttet. Foto: Platinum Games

Nach 20 Minuten war das Ziel erreicht. 45.000 Euro wollte die japanische Spieleschmiede Platinum Games dafür, dass The Wonderful 101 als Remaster auf der Nintendo Switch erscheint. Mittlerweile sind es mehr als 1,2 Millionen Euro geworden, wodurch die Wiederauflage des Games aus dem Jahr 2013 auch für Playstation 4 und PC kommt. Sollte eine noch höhere Summe zusammenkommen, wird es ab 1,75 Millionen Euro einen Remix des Soundtracks geben. Weitere Ziele hat sich Platinum Games vorerst nicht gesteckt.

Nintendo

Das Geld fließt und fließt

Der Geldfluss dürfte aber nicht aufhören, wenn man einen aktuellen Blick auf die Kampagne wirft. Offenbar weist das Actionspiel, das einzig für Wii U vor rund sieben Jahren erschien, eine größere Fangemeinde auf. Bei dem Action-Adventure kontrolliert man eine Horde an Superhelden, die gemeinsam Zivilisten retten und diese in ihrer Armee aufnehmen. Das Spiel brachte flotte Auseinandersetzungen und eine irrwitzige Kampagne mit sich. Ein großer Hit war The Wonderful 101 eigentlich nicht.

Twitter-Block als Belohnung

Möglicherweise ist die plötzliche Begeisterung für das Spiel auf die Kickstarter-Kampagne selbst zurückzuführen. Diese bringt nämlich zum Teil schräge Belohnungen mit sich. So wird man etwa ab einem Beitrag von 92 Euro von Chefentwickler Hideki Kamiya auf Twitter blockiert. Die Belohnungen fallen immer ausgefallener und großzügiger aus, sobald man sich an dem Projekt beteiligt. Ab 164 Euro erhält man beispielsweise ein Paket aus acht verschiedenen Items – inklusive des Spiels selbst. Die Twitter-Blockade ist hier ebenso inkludiert.

Foto: Platinum Games

Studio mit einigen Top-Spielen

Das Remake von The Wonderful 101 soll bereits im April ausgeliefert werden. Auf die restlichen Belohnungen soll man aber teilweise länger warten: Hier spricht Platinum Games von einer Lieferung ab November 2020. Die japanische Spieleschmiede hat sich mit einigen Top-Titeln einen Namen gemacht – darunter etwa Nier: Automata, Bayonetta, Astral Chain oder Star Fox Zero. Es ist also gut möglich, dass sich Spieler im Rahmen der Kampagne einfach für die zahlreichen Spiele aus der Vergangenheit revanchieren. (dk, 5.2.2020)