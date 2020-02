In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Am 7. Jänner war bereits ein Pegasus-Flugzeug von der Landebahn abgekommen. Foto: AP

Istanbul – Ein Flugzeug der türkischen Fluggesellschaft Pegasus ist am Mittwochnachmittag bei starkem Regen von der Landebahn am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen abgekommen, in mehrere Teile zerbrochen und in Brand geraten. Das berichtete die türkische Tageszeitung "Hurriyet".

Laut dem Verkehrsministerium gab es bei dem Unfall keine Todesopfer. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar. Videos auf sozialen Medien zeigten die Evakuation der Passagiere. (red, Reuters, 5.2.2020)