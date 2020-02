Die Strafzölle in Höhe von fünf und zehn Prozent wurden im September verhängt. Foto: APA / AFP / MARIO TAMA

Peking – China senkt die Zölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Milliarden Euro). Die im September im Handelsstreit verhängten Strafzölle in Höhe von fünf und zehn Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert, wie die Regierung in Peking am Donnerstag ankündigte. China und Washington hatten Mitte Jänner ein erstes Teilabkommen in ihrem Handelskonflikt unterzeichnet. (APA, 6.2.2020)