New York – Oscar-Preisträgerin Viola Davis wird in einer neuen Fernsehserie die frühere US-Präsidentengattin Michelle Obama darstellen. Wie der US-Sender Showtime am Mittwoch mitteilte, wird Davis die Ehefrau von Barack Obama in der Serie "First Ladies" verkörpern. In der Showtime-Serie werden laut US-Medienberichten auch andere frühere Präsidentengattinnen wie Eleanor Roosevelt und Betty Ford porträtiert.

Die 54-jährige Davis hatte vor drei Jahren den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in dem Familiendrama "Fences" gewonnen. Großen Erfolg hat sie auch mit der Serie "How to Get Away With Murder," in der sie eine brillante Strafverteidigerin und Professorin spielt. Michelle Obama wiederum hatte zuletzt großen Erfolg mit ihren Memoiren "Becoming". Für die Hörbuchfassung gewann sie im Jänner einen Grammy. (APA, 6.2.2020)