In dieser Galerie: 2 Bilder Vöölig überraschend wurde am Mittwochabend Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gewählt.

Foto: imago images/STAR-MEDIA Nicht nur Demonstranten fordern den sofortigen Rücktritt von Kemmerich.

Foto: imago images/Christoph Worsch

Berlin – Nach der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des deutschen Bundeslandes Thüringen mit den Stimmen der rechtspopulistischen AfD mehren sich die Forderungen nach einer Neuwahl.

Der Ministerpräsident des benachbarten Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), sagte am Donnerstag auf ARD, man könne im Interesse Thüringens nur erwarten, "dass man sich jetzt wirklich einigt, die nächste Zeit zusammenarbeitet, und dass es dann in einem geordneten Prozess zu Neuwahlen kommt".

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte der "Augsburger Allgemeinen", die Wahl Kemmerichs sei "ein schwerer Fehler, ein Sündenfall". Die logische Konsequenz sei eine Neuwahl.

CDU-Chefin für Neuwahlen, Merkel schweigt



Kein politisches Lager habe bei der Landtagswahl eine Mehrheit bekommen, sagte Kretschmer. Eine Zusammenarbeit mit der AfD sei aber nicht möglich. "Deswegen ist das falsch, was dort passiert ist." Auch die Chefin der Bundes-CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat bereits für eine Neuwahl in Thüringen plädiert und das Verhalten der Landes-CDU kritisiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zunächst nicht zu den Vorgängen in Thüringen geäußert. Sie landete am späten Mittwochabend in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria zu einem zweitägigen Besuch in Südafrika und danach Angola.

"Alles richtig gemacht"



Zustimmung erhielt die Thüringer CDU unter Mike Mohring dagegen von der konservativen Werteunion der CDU. Deren Vorsitzender Alexander Mitsch sagte in der ARD, die Abwahl des linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow sei "ein gutes Ergebnis". Die CDU habe – anders als SPD und Grüne – keinen Kandidaten der politischen Ränder, sondern den der FDP gewählt, und sie habe "alles richtig gemacht". Der Landtag in Erfurt habe sich als arbeitsfähig erwiesen, es gebe keinen Grund, jetzt über eine Neuwahl zu reden.

In der Zib2 kommentiert "Stern"-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges das Geschehen.

ORF

Die Spitzen der Großen Koalition im Bund wollen am Samstag bei einem kurzfristig anberaumten Treffen über die Lage nach der Ministerpräsidentenwahl beraten. "Auf Initiative der SPD soll am Samstag der Koalitionsausschuss tagen", teilte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans am Mittwochabend mit. Die SPD hatte die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten scharf kritisiert und von einem "Dammbruch" gesprochen.

Ramelow zitiert Hitler



Der verhinderte, bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow selbst postete am späten Mittwochabend noch ein Hitler-Zitat auf Twitter: "'Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei.[...] Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen.' A. HitIer, 02.02.1930". Zu dem Zitat stelte er ein historisches Foto von Hitler und Paul Hindenburg. Darunter ein Foto, dass Kemmerich und den AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke zeigt.



Was war passiert?



Kemmerich war am Mittwoch im Erfurter Landtag im dritten Wahlgang als erster Ministerpräsident in Deutschland nur durch die Unterstützung der rechten AfD gewählt worden. Für ihn stimmten in geheimer Wahl mutmaßlich AfD, CDU und FDP.



Der bisherige Ministerpräsident Ramelow (Linke), dessen Partei bei der Landtagswahl im Oktober 2019 stärkste Kraft geworden war, unterlag mit 44 gegen 45 Stimmen.

Proteste in Berlin, Hamburg, Leipzig, ...



Nach der von CDU und AfD ermöglichten Kemmerichs gab es neben den größeren Demonstrationen in Thüringen und Berlin auch in anderen Bundesländern Proteste. In Hamburg, wo am 23. Februar eine neue Bürgerschaft gewählt wird, nahmen am Mittwochabend rund 1.500 Menschen an einer Kundgebung teil. Ebenso viele waren es im sächsischen Leipzig.



Aus Hessen wurden zudem Hunderte Demonstranten in Frankfurt am Main sowie jeweils Dutzende in der Landeshauptstadt Wiesbaden und im nördlichen Kassel gemeldet. In der bayerischen Landeshauptstadt München demonstrierten etwa 300 Menschen, in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern rund 50. In Berlin kamen rund tausend Demonstranten zur FDP-Zentrale, in Thüringen wurden etwa 2000 Menschen in Jena und tausend in Erfurt gezählt.



Demonstration auf dem Holzmarkt Jena gegen die Wahl von Kemmerich. Foto: imago images/Christoph Worsch

Neuwahlen gefordert



Die Wahl Kemmerichs löste ein politisches Erdbeben aus. Neuwahlen, die das Präsidium der Bundes-CDU sowie CSU, SPD, Grüne und Linkspartei forderten und die auch von FDP-Chef Christian Lindner ins Spiel gebracht wurden, lehnte Kemmerich aber ab.

Allerdigns wird der Druck auch aus der eigenen Partei größer. "Ich rechne damit, dass Thomas Kemmerich sein Amt zurückgibt in nicht allzu ferner Zukunft und dass es dann Neuwahlen gibt", sagte der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, am Donnerstag. Bundesvorsitzender Lindner werde noch im Laufe des Tages nach Erfurt fahren, "um mit den Parteifreunden zu reden".

Laut dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer darf es mit der AfD "keine Zusammenarbeit" geben. Die Entwicklung in Thüringen sei ein "Schaden", auf den "das Inland, aber auch das Ausland" schaue. Beobachter könnten nun verfolgen, dass "mit dem schlimmsten Vertreter der AfD, Björn Höcke, ein Ergebnis erzielt worden ist", sagte Kretschmer. Der sächsische Ministerpräsident verurteilte das Verhalten aller Parteien im thüringischen Landtag. (APA, red, 6.2.2020)