Hersteller will Preis von Xbox Series X abwarten und auch andere Faktoren miteinbeziehen

Ein Rendering der Entwicklerversion der PS5. Foto: LetsGoDigital

Wie viel werden die Xbox Series X und PS5 kosten? Darüber herrscht nicht nur Kopfzerbrechen bei Spielern, sondern auch Sony selbst. Der Playstation-Hersteller hat laut eigenen Angaben noch nicht den Preis ihrer nächsten Konsole festgelegt. Bei einem Investorentreffen sagte Sonys Finanzchef Hiroki Totoki, dass der Preis von mehreren Faktoren abhängt und man noch abwarten werde.

Microsoft soll den Preis zuerst nennen

So muss der Hersteller noch die Personal- und Produktionskosten abschätzen und auf die Konkurrenz reagieren. Microsoft wird dabei nicht genannt, offenbar wartet Sony aber ab, wie viel die Xbox Series X kosten wird. Der Konzern hat den Preis bislang noch nicht genannt. Sony will die Konsole also entweder günstiger oder zum gleichen Preis anbieten.

Erfolgreiche Strategie bei PS4 und XBox One

Bei der vergangenen Konsolengeneration ging diese Taktik auf. Sony verkaufte die Playstation 4 für 399 Dollar, nachdem Microsoft bei der E3 2013 angekündigt hatte, dass die Xbox One 499 Dollar kosten wird. Allerdings will der Konzern aus den eigenen Fehlern gelernt haben – möglicherweise bleibt der Preis also bis zum Launch der Konsole geheim.

Ende Februar eventuell mehr Infos zur PS5

Xbox Series X und Playstation 5 erscheinen in der Weihnachtszeit 2020. Microsoft hat bereits das Design der anstehenden Konsole enthüllt. Sony zeigte immerhin das Logo und die zugehörige Website ihres nächsten Spielgeräts. Gerüchteweise soll man aber Ende Februar mehr Infos zu der Playstation 5 im Rahmen eines eigenen Events erhalten. Ob der Preis dort auch genannt wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. (red, 6.2.2020)