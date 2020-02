Die Initiative "Women in Finance" will Frauen die Scheu vor Vorsorge und Veranlagen nehmen. Basis dafür sind Themen aus dem Alltag

In nur fünf Minuten und ohne großem Fachsprech soll ein neuer Newsletter so viel Wissen vermitteln, damit Frauen ihr Finanzleben selbst in die Hand nehmen. Foto: APA / Sebastian Kahnert

Wien – Über Geld zu reden ist ein guter Anfang, um sich Themen wie Absicherung, Veranlagung und Vorsorge zu nähern. Das ist das Ansinnen der Initiative "Women in Finance", die den Finanz-Newsletter "Five Minutes for Finance" gestartet hat. Dieser Newsletter richtet sich an Frauen und soll deren Finanzbildung fördern.

"Häufig sind Frauen beim Umgang mit Geld sehr unsicher. Aus diesem Grund ist ihnen Sicherheit wichtiger als alles andere", sagt Karin Kisling, Gründerin vom digitalen Vermögensverwalter Savity und Mitbegründerin von Women in Finance. Langfristig würden Frauen damit jedoch auch auf viel Ertrag verzichten, dieses Einkommen fehle im Alter.

Der regelmäßig erscheinende Newsletter erklärt die Fachthemen aus dem Alltagsleben heraus. Im ersten Newsletter wird das schöne Leben der Insta-Influencer hinterfragt und vorgerechnet, was der Start als Insta-Queen so kostet. Themen darüber, warum Diamanten auch eine gute Wertanlage sind und wie das eigene Geld im Kampf gegen den Klimawandel helfen kann, runden das Angebot ab.

Gender-Gap schließen

Anstoß für den Newsletter gab unter anderem eine Studie der FH Joanneum (in Zusammenarbeit mit Savity), die zeigt, dass Frauen deutlich weniger Erfahrung mit höherwertigen Finanzinstrumenten haben als Männer. 50 Prozent der befragten Anleger, aber nur 20 Prozent der Anlegerinnen haben demnach bereits einmal in Aktien, Anleihen oder Fonds investiert. "Auffällig ist, dass die befragten Frauen über ein signifikant geringeres Geldvermögen verfügen als Männer – je älter, desto größer wird die Differenz. Wir können dazu beitragen, diesen Gender-Gap zu verringern", sagt Heidrun Kopp, Leiterin des Instituts für nachhaltiges Finanzwesen und Mitbegründerin von Women in Finance.

Zum Gründungsteam gehören neben den beiden bereits Genannten auch Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl, Expertin für Finanzmarktkommunikation, Larissa Kravitz, Gründerin von Investorella, Peter Krutina, Finanzmarktexperte, sowie die Marketing-Spezialisten Lisa Langmantel und Thomas Dori. Ziel ist es, ohne großen Fachsprech so viel Wissen zu vermitteln, damit Frauen ihr Finanzleben selbst in die Hand nehmen. (bpf, 6.2.2020)