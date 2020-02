US-Spieler können Game seit Tagen nicht mehr nutzen – Nutzer aus anderen Regionen greifen Gebiete ohne Gegenwehr an

Eine ausgiebige DDoS-Attacke sorgt aktuell für Chaos beim Weltraum-MMO Eve Online. Die US-Server kämpfen seit neun Tagen mit massiven Ausfällen, sodass Spieler nicht auf das Game zugreifen können. Entwickler CCP Games ist sich den Attacken bewusst, kann aber selbst nicht sagen, wann diese aufhören werden beziehungsweise wann man diese in den Griff bekommt.

Schwerwiegende Auswirkungen

Der Angriff hat massive Auswirkungen auf das Spiel selbst. Eve Online ist nämlich ein MMO mit einem komplexen Wirtschaftssystem. Dass manche Regionen von dem Game ausgeschlossen werden, führt zu einem zunehmenden Ungleichgewicht, da die unbetroffenen Spieler sich weiterhin Eve Online widmen können. Laut dem Chef einer Allianz soll das Blackout zu schwerwiegenden Auswirkungen führen, die der Entwickler wohl nicht mehr zurückdrehen kann.

Keine Gegenangriffe aktuell möglich

Von US-Spielern beherrschte Gebiete werden nämlich aktuell von anderen Spielern angegriffen und eingenommen. "Die Feinde haben innerhalb einer Woche unsere Region eingenommen, weil wir uns einfach nicht einloggen und Gegenangriffe starten konnten", sagt ein Spieler, der eine andere Bewegung im Game anführt. Viele Nutzer sind gefrustet und erklärten, dass sie ihren Account löschen werden.

Erste Verschwörungstheorien kursieren

Rund um die DDoS-Attacke haben sich bereits Verschwörungstheorien gebildet. So werden Gerüchte geteilt, dass russische Hacker es auf die US-Server abgesehen haben. Allerdings sollen auch Spieler in Australien, Afrika und Europa mit Problemen zu kämpfen haben, die zwar nicht ganz so schwerwiegend sind, das Spielerlebnis aber trotzdem trüben. Bei einer anderen Theorie gehen Spieler davon aus, dass China hinter der Attacke steckt, um die Verbreitung von Infos zum Coronavirus zu stoppen.

Worum es bei "Eve Online" überhaupt geht

Eve Online erschien im Mai 2003 und hat seither eine massive Fan-Gemeinde aufgebaut. Als Entwickler fungiert die isländische Spieleschmiede CCP Games. Im Fokus des Games stehen Handel und Krieg im Weltraum. Politik spielt auch eine nicht unbedeutende Rolle. Immer wieder finden in dem Game Massenschlachten statt, bei dem teilweise hunderttausende Dollar verpulvert werden. Eve Online ist kostenlos, Geld verdient der Entwickler mit Mikrotransaktionen. (red, 6.2.2020)