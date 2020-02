In dieser Galerie: 11 Bilder "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" Foto: "Wolcen"

Mit Wolcen: Lords of Mayhem steht der Release eines Action-RPGs bevor, das bereits in seiner Early-Access-Phase für Furore gesorgt hat. Das Spiel erscheint am 13. Februar 2020 und zählt bereits jetzt rund 7700 Rezensionen. 75 Prozent davon sind positiv, in letzter Zeit haben die Wertungen aber die lobenden Wertungen aber deutlich zugenommen. Die Entwickler sollen während der rund einjährigen Early-Access-Phase dafür intensiv mit der Community zusammengearbeitet haben.

Alleine oder gemeinsam im Dungeon

Bei Wolcen: Lords of Mayhem kämpft man alleine oder mit anderen Spielern aus der isometrischen Perspektive gegen riesige Gegnergruppen. Die Entwickler versprechen eine packende Kampagne und herausfordernde Multiplayer-Inhalte. Waffen sollen zudem kombinierbar sein und das Kampfsystem dynamisch ausfallen. Wie für ein gutes Action-RPG typisch, erwartet Spieler auch jede Menge Loot. Auch eine freie Charakterentwicklung, ein aktiver Fähigkeitenbaum und rotierbar passiver Talentbaum sollen bei dem Spiel dabei sein.

Viele Versprechen von Indie-Studio

Für den Release werde etliche Inhalte versprochen. Die Kampagne soll etwa drei Akte umfassen und im Laufe der Jahre erweitert werden. Als Maximallevel ist derzeit 90 vorgesehen. 50 Fähigkeiten mit 12 bis 16 Modifikatoren werden ferner versprochen und mehr als 75 Gegnertypen. Zudem soll der Charakter intensiv angepasst und Gegenstände mittels Crafting selbst hergestellt werden können. Einen weiblichen Charakter wird es laut dem französischen Entwickler namens Wolcen ebenso geben. Es ist das Erstlingswerk der Spieleschmiede aus Nizza.

"Sollte man nicht verpassen"

Der Bedarf an einem neuen Action-RPG ist offenbar da, wenn man einen Blick auf die Wertungen zu dem Spiel wirft. Spieler schreiben dort, dass sie nicht die Finger von dem Game lassen können und sehen darin ein besseres Diablo. "Wenn Wolcen 2020 fertig wird, dann wird es das ARPG sein, was man nicht verpassen sollte", merkt ein Nutzer an. Das Spiel ist seit einigen Jahren in Entwicklung und soll seither ordentlich aufgewertet worden sein. Bei einer Kickstarter-Kampagne konnte das Game rund 400.000 Dollar sammeln.

Nur eine Lite-Version von "Diablo"?

Allerdings gibt es auch User, die mit der Entwicklung des Spiels nicht einverstanden sind. So ist in den negativen Wertungen die Rede von einer Lite-Version von Diablo, bei der man nicht wirklich herausgefordert wird und weiterspielen möchte. Zudem wird der Spieleschmiede vorgeworfen, dass sie sich zu viel von Diablo und Path of Exile abgeschaut und die Konzepte nicht wirklich gut umgesetzt haben sollen. Allerdings beziehen sich die Rezensionen auf die aktuelle Beta – bei der finalen Version könnten die Wertungen somit anders ausschauen.

Alle Infos zu dem Spiel

Wolcen: Lords of Mayhem kostet aktuell 29,99 Euro. Ob die finale Version noch teurer sein wird, ist offen. Das Spiel ist vorerst nur für PC erhältlich, die Systemanforderungen fallen recht niedrig aus. Eine deutsche Übersetzung inklusive Untertitel ist vorhanden. Vertont wurde das Spiel allerdings nur in Englisch. Ob es eine Konsolenversion geben wird, haben die Entwickler bislang weder bestätigt, noch dementiert. (dk, 6.2.2020)