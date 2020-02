ORF 2 zeigt Historienepos "Spartacus" am Samstagvormittag, Doku "Kirk Douglas: Der Unbeugsame" und "Trumbo"-Biopic am Montag

Foto: APA/AFP/HO

Wien Der Produzent, Autor, Regisseur und Schauspieler Kirk Douglas verstarb am 5. Februar im Alter von 103 Jahren. In memoriam Kirk Douglas ändert der ORF sein Programm und zeigt am Samstag, dem 8. Februar 2020, um 9.05 Uhr in ORF 2 den Monumentalfilm "Spartacus" mit Kirk Douglas in der Titelrolle aus dem Jahr 1960.

Am Montag, dem 10. Februar, steht um 23.20 Uhr in ORF 2 die Dokumentation "Kirk Douglas: Der Unbeugsame" auf dem Programm, die dem Hollywoodstar mittels zahlreicher Filmausschnitte ein Denkmal setzt, gefolgt vom Biopic "Trumbo" um 23.45 Uhr, über die Hollywood-Legende und Drehbuchautor Dalton Trumbo – gespielt von Bryan Cranston. Der gefeierte Drehbuchautor wird während der Kommunisten-Jagd in der McCarthy-Ära unschuldig mit einem Arbeitsverbot belegt. Unter falschem Namen nimmt er mit einzelnen Aufträgen den Kampf gegen das System politischer Willkür auf. Zu seinen Kunden gehört auch Kirk Douglas. (red, 6.2.2020)