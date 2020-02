Gumpolskirchner Glücksspielkonzern will Schuldenstand von knapp einer Milliarde Euro in längstens zwei Jahren abbauen

Auf der weltgrößten Glücksspielmesse ICE in London nahm Novomatic-Vorstandschef Harald Neumann den "Casino Supplier of the Year"-Award entgegen. Bestehende Schulden will man rasch tilgen. Foto: ho/meyer

London – Nach den Razzien bei seinem Eigentümer Johann F. Graf und seinem Chef Harald Neumann in der Casino-Affäre lässt der Novomatic-Konzern auf seinem Heimmarkt Österreich die Muskeln spielen. Aber nicht insofern, als dass man expandierte, sondern im Gegenteil, es kommt zum Teilrückzug. Ein Zusammenhang wird in Abrede gestellt. Man sei "nicht beleidigt", ein "Aber" folgt jedoch schon auf den Fuß.

Neumann hat am Rande der weltgrößten Glücksspielmesse ICE in London auch angekündigt, dass Novomatic seine Schulden (hauptsächlich Anleihen, mit 1,0 Prozent verzinst) in der Höhe von einer knappen Milliarde Euro innerhalb von 12 bis 24 Monaten gänzlich abbauen wolle, um "Ruhe" zu haben. Und das, obwohl auch viele Zukäufe geplant sind. Das könnte unter anderem auf einen womöglich raschen Verkauf der Tochter ACE (Admiral Casinos & Entertainment, 150 Standorte) hindeuten, die das Kleine Glücksspiel in jenen fünf Bundesländern betreibt, in denen es Landesausspielungen gibt.

Casinos-Aktionäre treffen sich am 12. Februar

Die Casinos-Austria-Anteile sollen nach der Casinos-Affäre rund um FPÖ-Mann Peter Sidlo im Casinos-Vorstand ohnehin abgegeben werden. Wie viel diese wert sind, wollte Neumann nicht verraten. Am 12. Februar treffen sich alle Casinos-Aktionäre, die jeweils über gegenseitige Vorkaufsrechte verfügen. Die tschechische Sazka (38 Prozent), die Staatsholding ÖBAG (33 Prozent), Novomatic (17 Prozent), das Bankhaus Schelhammer & Schattera sowie die Melchart-Stiftung (je fünf Prozent).

Die Staatsholding – Alleinvorstand ist ÖVP-Mann Thomas Schmid – lässt bisher offen, ob sie ihr Vorkaufsrecht nutzen wird. Derzeit verhandelt die ÖBAG mit Sazka einen Syndikatsvertrag. Die Gespräche sollen konstruktiv verlaufen. Angeblich wird in ÖVP-Kreisen ein Börsengang der Casinos bevorzugt. Hier könnte die ÖBAG zuerst zukaufen und ihren Anteil dann auf eine Sperrminorität (25,1 Prozent) absenken.

Neumann dementiert Vorwürfe

Bewerben will sich Novomatic, wie berichtet, in Österreich um gar keine Lizenzen mehr. Weder um etwaige Casino-Lizenzen noch um die einzige österreichische Online-Glücksspielkonzession der Lotterien, die 2027 ausläuft.

In einer detaillierten anonymen Anzeige wird Novomatic beschuldigt, mit der FPÖ einen Deal geschlossen zu haben: Der Konzern soll Sidlo zum Finanzvorstand der Casions gemacht haben, um dafür Glücksspiellizenzen zu kriegen. Alle Beschuldigten dementieren das. Dazu gehören etwa Sidlo, Neumann, Konzerneigentümer Graf, ÖBAG-Chef Schmid, Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz Christian Strache, Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner, dessen dritter Stellvertreter im Casinos-AR sowie Ex-ÖVP-Chef und -Finanzminister Josef Pröll und Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

"An den Vorwürfen ist nichts dran", sagte Neumann in London. Er hofft auf ein rasch verlaufendes Ermittlungsverfahren. Am Ende werde nichts herauskommen. Sollte er wider Erwarten doch angeklagt werden, müsste er den Chefsessel der Novomatic verlassen, sagte er. (APA, 6.2.2020)