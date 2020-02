So hübsch, wie das Licht hier fällt, klingt auch die Musik der Britin Elsa Hewitt. Foto: Darius Williams

Freitag, 7.2.20

In Wien beehrt der energetische Publikumsliebling Laurent Garnier die Grelle Forelle; Techno und Artverwandtes – Hauptsache, tanzbar – ist zu erwarten.

Musiker mit sehr lustigen Namen finden sich einstweilen im Einbaumöbel ein; abu gabi mit ihrer wilden Mischung aus Noise und Radikalbass, Bureaumaschine mit Livetechno und DJ Ford Escort.

In Linz kann man heute auch ganz gut auf einen Ziaga durch die diversen Veranstaltungsstätten gehen: Im Club Spielplatz widmet man sich beim Flashback Rave Klassikern aus Acid Techno und den härteren Gefilden aus House und Trance.

Im süßen Solaris stehen BØRT und Konzept Dora an den Reglern – auch dort gibt es House und Techno, aber vermutlich auch jüngeren Datums und etwas lieblicher.

In der Stadtwerkstatt spielt’s The Future Sound live mit der feinen, traumschönen Elektronik der Britin Elsa Hewitt; fricklig, jazzy, unnahbar und doch ergreifend geht es bei Kirk Barley in Richtung Soundinstallation. Schützenhilfe an den Decks kommt von Abby Lee Tee und f!no.

Samstag, 8.2.20

Die eben erwähnten Briten Barley und Hewitt machen am Samstag auch bei der Reihe Permanent Red im Werk Station; unterstützt werden sie heute vom lokalen Schlagzeugfetischisten Cid Rim.

Zwischen elektronischer Bassmusik und experimentellem Hip-Hop bewegt sich die Reihe Clubbduzz, seit langem liebevoll organisiert vom heimischen Label Duzz Down San im Celeste. Strictly Afrobeats spielt es einstweilen im Heart Club.

Im rrr wartet Caniche mit argem Ravetechno auf – hier kann man einige Aggressionen wegtanzen. Ins Dual dagegen geht man, wenn dann die Traurigkeit einsetzt. Unter dem reizenden Motto "Erscheinen Sie, dann weinen Sie!" wird ein Gallow Dance veranstaltet; Dark Wave, Post Punk und Industrial schallt dazu aus den Boxen.

Im Grazer Forum Stadtpark hört man Anspruchsvolles. Die drei Energetiker von Tumido bezaubern mit treibendem Sound, tollen Spannungsbögen und Impro. Soundräume erkunden schtum: die Komponisten Manu Mayr und Robert Pockfuß. Die tolle disko404 stellt die DJ-Versorgung. (abs, 7.2.2020)