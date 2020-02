Sehnenriss wird am kommenden Dienstag in Finnland operiert

Im November verletzte sich Dembele gegen Dortmund, nun erlitt er im Training einen herben Rückschlag. Foto: APA/AFP/JOSEP LAGO

Barcelona – Fußball-Profi Ousmane Dembele vom FC Barcelona wird am kommenden Dienstag am rechten Oberschenkel operiert. Der Eingriff wegen eines Sehnenrisses werde in Finnland durchgeführt, teilte der spanische Meister am Donnerstag mit. Einzelheiten zur Länge der Genesungszeit sollen nach der OP bekanntgegeben werden. Laut Beobachtern könnte die Saison für den 22-jährigen Ex-Dortmunder vorbei sein.

Es handelt sich um die gleiche Verletzung, die Dembele Ende 2017 erlitten hatte, damals im linken Oberschenkel. Der Franzose wurde daraufhin ebenfalls in Finnland operiert und musste eine viermonatige Zwangspause einlegen.

Oft verletzt

Seit seinem Wechsel für 105 Millionen Euro von Dortmund zu Barcelona im Sommer 2017 wurde Dembele immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt bereitete er sich auf sein Comeback nach einer anderen, in der Champions League gegen Dortmund Ende November erlittenen Oberschenkelverletzung vor.

Der Stürmer hat bisher 74 Pflichtspiele für Barca bestritten. Bei der 75. Partie würden die Dortmunder laut spanischen Medien einen Bonus von fünf Millionen erhalten, am Ende der Saison erlischt die Klausel. (APA, 6.2.2020)