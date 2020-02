Universum History: Napoleon in Ägypten, Tracks oder Makro über die Krise in Lateinamerika – Mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Ärger im Internet – unklare Regeln bei Branchenverzeichnis Seit Jahren beschweren sich Klein- und Mittelbetriebe über kostenpflichtige Einträge in einem Internet-Branchenverzeichnis. Hier können sich Firmen präsentieren, doch über die dafür abgeschlossenen Verträge herrscht oft Uneinigkeit. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Flower Power ohne Pestizide – Von Fairen Ernten und frischen Blüten Das Geschäft mit Schnittblumen floriert, nicht nur am Valentinstag. Doch oft kommen sie aus Afrika oder Lateinamerika. Durch die langen Transportwege und den starken Einsatz von Pestiziden entsteht eine schlechte Ökobilanz. Immer mehr Blumenproduzenten wollen nun daran etwas ändern. Bis 20.15, Arte

20.15 NÄRRISCH

Wir sind Kaiser Seine Majestät Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) gewährt wieder Audienzen. Geladen sind Sänger Josh! und Claudia Gamon. Die Neos-Abgeordnete im Europaparlament wird an ihre Vorarlberger Jugendzeit erinnert. Zur Sprache kommen auch ihre militärischen Pläne. Zu Gast ist auch der ehemalige Theater direktor, Fast-Dancing Star und Buchautor Michael Schottenberg. Bis 21.20, ORF 1

21.00 MAGAZIN

Makro: Lateinamerika 2019 war ein schweres Jahr für viele Lateinamerikaner. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Gebeutelt von Krisen gingen Mittelschicht und Jugend auf die Straße. Viele Menschen sehen keine Perspektive. Die Sendung beleuchtet Krisenursachen und stellt zukunftsweisende Projekte vor.

Bis 21.30, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Napoleon in Ägypten 1798 sticht eine Armada vom französischen Hafen Toulon in See: 40.000 Soldaten und 10.000 Matrosen, angeführt von Napoleon Bonaparte, sollen aus Ägypten eine französische Provinz machen und so die britische Vormachtstellung im Mittelmeerraum beenden. Begleitet werden sie von rund 200 Wissenschaftern und Künstlern, darunter die zwei jungen Ingenieure Villers und Jollois. Bis 23.20, ORF 2

23.35 BEZIEHUNGEN

Swinger (GB 2015, Colin Kennedy) Die Beziehung der Journalistin Alice mit dem Designer David ist von seiner sexuellen Impotenz belastet. Ein Ausflug in die Swinger-Szene soll Abhilfe schaffen. Die Recherche soll auch als Material für einen karrierefördernden Bericht für Alices Zeitschrift dienen. Mit Elena Anaya und Owen McDonnell. Bis 1.20, 3sat

0.00 MAGAZIN

Tracks Themen: Afrodance-Welle und Popkultur. / Die deutsch-amerikanische Künstlerin Kiki Smith erforscht die Mysterien von Körper und Geist. / Die französische Künstlerin Elise Aubisse macht den Screenshot zu einer neuen Kunstform. / Die tschechische Band Gutalax findet ihre Inspirationsquelle im menschlichen Verdauungstrakt. Bis 0.35, Arte