Augenarzt Li Wenliang ist einer von acht Medizinern, die Ende Dezember vor dem Coronavirus in Wuhan warnten und dafür gerügt wurden. Er ist in kritischem Zustand

In Wuhan werden wegen der steigenden Zahl an Krankheitsfällen weitere Spitalsbetten eingerichtet. Foto: AFP

Wuhan/Wien – Als Ende Dezember 2019 eine Gruppe von acht Medizinern in der chinesischen Stadt Wuhan via soziale Medien von einer Häufung neuer Krankheitsfälle und einem neuen Virus warnte, wurden sie von den Behörden vorgeladen: Ihnen wurden vorgeworfen, Panik zu verbreiten. Und sie mussten ihre Angaben öffentlich widerrufen, Selbstkritik üben sowie ihr "illegales Verhalten" beenden.

Einer von ihnen, Augenarzt Li Wenliang, schwieg zunächst, wollte sich Ende Jänner aber nicht mehr länger zum Stillhalten verurteilen lassen: Er veröffentlichte die Anordnung der Behörden im Internet. Da hatte er sich bereits selbst bei der Behandlung einer Patientin mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag fiel Chinas Netzgemeinde dann in Trauer: Die staatliche "Global Times" meldete, er sei an den Folgen einer Lungenentzündung im Alter von 34 Jahren gestorben. Auch die Volkszeitung, ein weiteres Organ der chinesischen Regierung, meldete, Lis vermeintlicher Tod habe "nationale Trauer" ausgelöst. Erst Stunden später dementierte das Spital, in dem Li behandelt wird: Er befinde sich in kritischem Zustand, sei aber am Leben.

Die BBC berichtet unter Berufung auf Quellen im Spital, die Änderung der Berichte habe womöglich einen politischen Hintergrund. Vertreter der Regierung hätten sich nach den Meldungen über Lis Tod an das Spital gewandt und gefordert, die Meldungen zu dementieren. Daher heiße es nun, Li erhalte extrakorporale Lungenunterstützung, eine Behandlung, bei der die Lungenfunktion vollständig durch eine Maschine übernommen wird.

Das Richtige getan

Seit der Veröffentlichung seiner Geschichte war Li von chinesischen Internet-Usern zum Helden erhoben worden. Er habe das Richtige getan, hieß es in zahlreichen Nachrichten in Chinas sozialen Medien – und die Behörden hätten ihn falsch behandelt. Auch Chinas Höchstgericht hatte sich eingeschaltet und den Artikel eines Richters verbreitet, der die lokalen Behörden in Wuhan kritisierte: "Wenn die Öffentlichkeit an die 'Gerüchte' geglaubt und Maßnahmen zum Schutz ergriffen hätte ..., wären wir nun in einer besseren Position, dieses Virus zu bekämpfen", heißt es dort. Auch das galt als mögliches Ablenkungsmanöver – immerhin werfen die lokalen Behörden in Wuhan der Zentralregierung vor, sie habe sie zur Geheimhaltung des neuen Virus gedrängt.

Das Coronavirus erklärt (Stand: 3.2.) DER STANDARD

Anstieg bei Todes- und Krankheitsfällen um 15 Prozent

Abseits der politischen Komponente veröffentlichte Li vom Spital aus aber auch Informationen zu seinem eigenen Krankheitsverlauf, die das Virus womöglich in neuem Licht erscheinen lassen: Mehrfach war er nämlich nach Beginn seiner Erkrankung am 10. Jänner auf das neue Virus getestet worden – und immer wieder fielen die Angaben negativ aus. Erst vor wenigen Tagen, am 30. Jänner, hatte Li berichtet, dass es "endlich" einen positiven Test gegeben habe.

Mittlerweile sind 563 Menschen am neuen Coronavirus gestorben – das sind jedenfalls die Zahlen, die Chinas Behörden in der Nacht auf Donnerstag veröffentlicht haben. Dem gemäß ist die Zahl der Toten im Vergleich zum Vortag um 73 gestiegen – das entspricht einem Anstieg um 14 Prozent. Die Zahl der Infizierten lag bei 28.018. Das sind rund 15 Prozent mehr als am Vortag. Beide Raten liegen deutlich unter jenen der vergangenen Tage, zuletzt waren die Anstiege am Mittwoch bei 15 und 19 Prozent gelegen. In den Tagen zuvor lagen sie oft über 20 Prozent.

Am Flughafen Wien wurde heute Fieber gemessen. DER STANDARD/APA

Negative Tests in Österreich ...

Außerhalb der Volksrepublik China gibt es 337 bestätigte Krankheitsfälle, zwei Menschen sind gestorben: einer auf den Philippinen und einer in Hongkong. Insgesamt 1.428 Menschen haben sich nach den medizinisch bestätigten Angaben mittlerweile weltweit vollständig von der Krankheit erholt.

In Österreich gibt es weiterhin keine bestätigten Fälle, die bisher geprüften Verdachtsmomente haben sich nicht erhärtet. Entwarnung gab es am Donnerstag auch hinsichtlich vierer Tiroler aus dem Bezirk Kufstein, die negativ getestet wurden. Zuvor schon hatte es bei drei möglichen Fällen in Kärnten geheißen, die betroffenen Personen seien nicht am Coronavirus erkrankt. Auch jene Frau, die am Mittwoch aus der Isolierstation des Landeskrankenhauses Salzbug entwichen war, leidet laut den Testergebnissen nicht am Coronavirus.

Am Flughafen Wien-Schwechat werden aus Sorge vor einer Verbreitung seit Donnerstagfrüh alle Ankommenden aus China via Fiebermessung untersucht. Die Passagiere von Air-China-Flug CA 841 aus Peking waren die ersten, die sich Temperaturchecks unterziehen mussten, bevor sie die Maschine verließen. Das Flugzeug hätte um 6.05 Uhr in Schwechat landen sollen, hatte aber mehr als sechs Stunden Verspätung.

... und Entwarnung in Schwechat

Man habe bei keinem der Passagiere Fieber festgestellt, und die rund 130 Fluggäste und 15 Crew-Mitglieder seien sehr diszipliniert gewesen, berichtete die niederösterreichische Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner nach Abschluss der Temperaturchecks am frühen Donnerstagnachmittag dem STANDARD.

Der nächste Direktflug aus China wird Samstagfrüh in Wien erwartet. Bei den Temperaturmessungen, die nun standardmäßig bei allen Direktflügen aus China erfolgen, kontrollieren Rot-Kreuz-Mitarbeiter mittels Infrarotthermometer noch im Flugzeug die Körpertemperatur der Fluggäste. Die Sanitäter tragen dabei Schutzanzüge, Handschuhe, Schutzmasken und -brillen. (mesc, spri, 6.2.2020)