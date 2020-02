Die Wirtschaft der Malediven ist stark vom Image als sicheres Inselparadies abhängig. Foto: Reuters / Reinhard Krause

Malé – Drei Männer sind nach Berichten lokaler Medien am Donnerstag auf den Malediven in Haft genommen worden, weil die Polizei sie verdächtigt, terroristische Taten Ausländern begangen zu haben. Konkret sollen die Verdächtigen für Messerangriffe verantwortlich sein. Drei Personen, zwei Chinesen und ein Australier, waren am Dienstag auf der Insel Hulhumalé attackiert worden. Die Insel war im Laufe der vergangenen Jahr künstlich aufgeschüttet worden, sie beherbergt sowohl Büro- und Handelseinrichtungen als auch soziale Wohnbauten.

Die Tat hatte bereits vor der Festnahme der drei Verdächtigen eine Gruppe für sich reaklamiert, die sich als örtliche Vertretung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sieht. Sie hatte online ein Bekennervideo verbreitet, wie örtliche Medien und australische Medien berichten. Alle drei Verletzte befinden sich nach Angaben der Behörden nicht in einem ernsthaften Zustand. Bei einem der beiden Chinesen soll es sich um einen Touristen gehandelt haben, die anderen beiden Männer hätten auf den Malediven gearbeitet.

Viele Rekruten für den IS

Die Malediven, in Europa vor allem als Urlaubsparadies bekannt, machen Terrorismus-Experten schon seit einigen Jahren Kopfzerbrechen. Gemessen an der Größe der Bevölkerung zählt die kleine Inselnation zu jenen Staaten, aus denen die meisten ausländischen Mitglieder des IS stammten, als dieser in Syrien und im Irak seine größte territoriale Ausprägung hatte. Nach Angaben der örtlichen Behörden, die der britische "Guardian" wiedergibt, sind derzeit noch 59 Frauen und 160 Männer aus de Malediven in Nordsyrien wegen ihrer Mitgliedschaft beim IS in Haft.

Laut dem australischen Rundfunk ABC könnte es sich bei dem Angriff auf eine Racheaktion handeln, weil vor einem Monat ein bekannter Anwerber des IS verhaftet worden war.

Für die vom Tourismus abhängige Nation sind die Berichte über die Angriff keine guten Nachrichten. Sie müsste, sollten sich die Angriffe fortsetzen, einen möglichen Rückgang der Besucherzahlen befürchten. Genau das sei auch das Ziel der Angreifer gewesen, spekulieren Medien. Wohl auch aus diesem Grund halten sich die offiziellen Stellen in Malé mit Kommentaren zu den Angriffen zurück. (mesc, 6.2.2020)