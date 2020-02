Foto: Screenshot New York Times

New York – Die Aktien der "New York Times" sind um knapp 10 Prozent auf 37,5 Dollar (34 Euro) gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit fünfzehn Jahren.

Die Zeitung hat dank einer steigenden Zahl von Online-Abonnenten mehr Umsatz im Quartal erwirtschaftet als von Analysten erwartet. Erstmals seit neun Jahren kündigte die "Times" eine Preiserhöhung für ihre Online-Inhalte an.

Die Traditionszeitung profitiert vor allem von der turbulenten Nachrichtenlage in den USA: Das Blatt zähle seit Ende 2019 fünf Millionen Abonnenten, teilte die "New York Times" am Donnerstag in ihrem Bericht zum vierten Quartal 2019 mit. Bereits knapp 3,5 Millionen davon sind Digital-Abos.

Turbulente Nachrichtenlage

Vor allem die turbulente Nachrichtenlage in den USA sei für den Zuwachs verantwortlich, begründet die "Times": Die Zahl der Abonnenten wuchs im letzten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahr demnach um 30 Prozent. Im gesamten vergangenen Jahr seien mehr als eine Million Kunden dazugekommen – eigenen Angaben zufolge der höchste jährliche Anstieg in der Geschichte der "Times". Eine Million Nutzer zahlen für Kochrezepte und Kreuzworträtsel. Bis 2025 strebt die "New York Times" sind zehn Millionen Abonnenten für Print und Online an. (red, APA, 7.2.2020)