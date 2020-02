Miles Wood bejubelt seinen Treffer gegen die Flyers. Foto: AP Photo/Matt Slocum

Philadelphia (Pennsylvania) – Niederlagen haben die Österreicher-Clubs in der National Hockey League (NHL) am Donnerstag hinnehmen müssen. Michael Raffl ging mit den bisher heimstarken Philadelphia Flyers zuhause gegen die New Jersey Devils mit 0:5 unter und blieb dabei ohne Scorerpunkt. Michael Grabner stand beim 3:5 seiner Arizona Coyotes gegen die Carolina Hurricanes ebenfalls vor Heimpublikum nicht im Kader. (APA, 7.2.2020)

NHL

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Arizona Coyotes (ohne Grabner) – Carolina Hurricanes 3:5

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – New Jersey Devils 0:5

Edmonton Oilers – San Jose Sharks 3:6

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 4:2

Calgary Flames – Nashville Predators 2:3

St. Louis Blues – Winnipeg Jets 2:4

Florida Panthers – Vegas Golden Knights 2:7

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 3:4 n.P.

Montreal Canadiens – Anaheim Ducks 3:2 n.V.

Tampa Bay Lightning – Pittsburgh Penguins 4:2

New York Islanders – Los Angeles Kings 5:3

Ottawa Senators – Colorado Avalanche 1:4.