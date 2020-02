Besonders Frauen, die allein reisen, sollen sich durch Golightly sicherer fühlen. Foto: iStockphoto

Irgendwann vor zwei Jahren reichte es der Britin Victoria O'Connell: Eine Gruppe Männer hatte ihr neu eingerichtetes Apartment in London verwüstet. Die Schlüssel hatte sie den Vandalen als Vermieterin selbst überlassen. Sie beschloss, in Zukunft nur noch an Frauen zu vermieten – und gründete Golightly, eine Buchungsplattform exklusiv für Frauen.

Selbst bucht die Frau

Das Angebot von Golightly richtet sich sowohl an Vermieterinnen als auch an weibliche Reisende. Beide Seiten kämpfen oft mit einem mulmigen Gefühl. Die Besitzerinnen der Unterkünfte bangen wie O'Connell um ihre Wohnungen und Häuser. Kundinnen fürchten sich dagegen vor Zudringlichkeiten von Vermietern und versteckten Kameras. Bei Geschäften unter Frauen fielen viele dieser Befürchtungen weg, ist O'Connell überzeugt. Um allen Kundinnen ein besseres Gefühl zu geben, nimmt Golightly die Vermieterinnen und Mieterinnen zusätzlich besonders genau unter die Lupe.

Sicher exklusiv

So können sich beide Seiten nur über eine Einladung oder ein Bewerbungsverfahren auf Golightly registrieren. Dadurch will die Plattform sicherstellen, dass die Nutzerinnen wirklich vertrauenswürdig sind. Für diese Überprüfungsarbeit verlangt das Unternehmen auch eine Gebühr. Die Registrierung für Kundinnen kostet einmalig 100 Dollar (rund 90 Euro), zusätzlich verrechnet das Unternehmen bei jeder Buchung fünf bis zehn Prozent des Preises.

Aber nicht nur der Sicherheitsservice von Golightly hat seinen Preis – auch die Unterkünfte decken eher ein gehobenes Niveau ab. Zwar finden sich auf der Seite auch einige Schnäppchen, etwa ein Pariser Stadtapartment mit Blick auf den Eiffelturm für unter 100 Euro pro Nacht. Allgemein sind die Domizile aber eher exklusiv – wie etwa die toskanische Villa direkt am Meer für beachtliche 4.165 Euro pro Nacht.

Herrenbesuch erlaubt

Während auf Golightly zwar nur Frauen vermieten und buchen können, dürfen Männer sehr wohl mit auf die Reise kommen. Auf ihrer Homepage betont die Plattform: Freunde, Ehemänner, Söhne und Väter sind als Gäste erwünscht. Es gehe Golightly nicht darum, sie auszuschließen. Die Idee sei schlichtweg, Frauen ein sicheres Gefühl beim Vermieten und Buchen ihrer Unterkünfte zu geben. (Antonia Rauth, 7.2.2020)